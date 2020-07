Oyuncular, 2020'de Her Zamankinden Fazla Para Harcadı!

Oyun sektörü, pandemi döneminde daha da canlandı. Evden çalışmaya geçen insanlar, evde kaldıkları süre boyunca eğlenceyi oyunlarda buldu. Oynanış süresinde ciddi artış görüldü. Oyun sektörü analiz firması NPD Group, istatistikleri paylaştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların karantina hayatı sürmesi, özellikle eğlence sektörünü hareketlendirdi. İnsanlar bu dönemde her zamankinden fazla oyun oynamaya başladı. NPD’nin son paylaştığı rakamlara göre, oyuncular 2020’de son on yılda olduğundan daha fazla para harcadı. Paylaşılan tabloya göre, 2020’de oyuncu harcamaları (oyunlar, aksesuarlar, ekran kartları) 1.2 milyar dolara ulaştı; bu önceki yıllarda yapılan harcamalardan fazla. Ancak oyunlara en çok 2009 yılında harcama yapıldığı belirtildi. O dönem oyunlara 1.3 milyar dolar harcanmış.

JUNE 2020 US NPD THREAD - June 2020 tracked spending across Video Game hardware, software, accessories and game cards totaled $1.2 billion, gaining 26% when compared to a year ago. This is the highest tracked spend for a June month since $1.3 billion was reached in June 2009. pic.twitter.com/VliGtYt4sc