19 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 19 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

19 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

19 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 41.310 test yapıldığı ve 924 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti ve 997 kişi iyileşti.

19 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

19 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 219.641 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.491'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.246 toplam entübe hasta sayısının ise 398 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 202.010 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı."

Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VPrueGzsWC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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