Sony PlayStation 5 Üretim Miktarı İkiye Katlanıyor

Yaşanan yeni tip koronavirüs salgını dolayısı ile evlerimizde hiç olmadığı kadar fazla vakit geçiriyoruz ve bu noktada can sıkıntımızı hafifletebilmek adına bazı çözümler aradığımız söylenebilir. Nitekim benzer bir sebepten dolayı dünyanın dört bir yanındaki oyun konsolu satışları ani bir ivme kazandı. Sony bu fırsatı değerlendirmek isteyen şirketlerden birisi ve iddialara göre Sony PlayStation 5 üretim miktarı ikiye katlanacak. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Sony PlayStation 5 Ne Kadar Üretilecek?

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan raporlar dahilinde PlayStation 5'in ilk süreçte kısıtlı bir stok ile satışa sunulacağını duymuştuk. Bu kapsamda Mart 2021 döneminde kadar 6,000,000 birim cihazın üretileceği söyleniyordu. Tedarik zincirine dayanan yeni sızıntılara göre şirketin yeni hedefi 10,000,000 birim olarak belirtiliyor. Bu da üretimin neredeyse iki kat artırılacağını işaret ediyor.

Bu kararın arkasında yeni tip koronavirüs nedeni ile evlerinde kalan ve bu nedenle oyun konsollarına yönelen kişilerin varlığı bulunuyor. Bildiğiniz üzere salgında ikinci dalgaya yönelik önemli ihtimaller söz konusu ve bu durum insanların daha uzun süre evde kalmasını, dolayısı ile daha çok kişinin oyun konsollarına yönelmesini sağlayabilir.

Bilindiği kadarıyla Sony, geçtiğimiz haziran ayında PlayStation 5'in seri üretimine başladı ve eylül ayının sonuna kadar 5,000,000 birim üretmeyi, aralık ayının sonuna kadar da toplam 10,000,000 birim üretmeyi hedefliyor. Ülkemizdeki fiyatlandırma aralığı hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen oyun konsolunun resmi satış fiyatının ne kadar olacağı ise heyecanla beklenen detaylar arasında yer alıyor.

Peki siz PlayStation 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil oyun konsolu bir satış başarısına imza atabilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.