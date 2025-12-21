Oyunlara Yapay Zeka Destekli Sansür Sistemi Geliyor Olabilir

Sony Interactive Entertainment tarafından alınan yeni bir patente bakılırsa, oyunlarda yapay zeka destekli sansür hayata geçirilecek gibi görünüyor. Elbette her patentin nihayete eremediğini söylemek lazım, ama en azından bu yönde birtakım çalışmaların yürütüldüğü gündeme gelmiş oldu.

Sony, Oyunlarda Kişiye Özel Hassasiyet Sunabilir

Söz konusu patentte yer alan ve 'kullanıcıya özel hassasiyet' olarak nitelendirilen sistemin işleyişine bakılırsa, yapay zeka destekli bir işlemci tarafından hem görsel ve hem de sesli içerikler analiz ediliyor. Tespitler ise kullanıcının sakıncalı olarak işaretlediği unsurların görüntü analizi, konuşma metinleri ve ya meta verileri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Yapılan tespitlerin ardından, bu içerikler üzerinde farklı bir içerikle değişim, gizleme ve sansürleme yoluna gidiliyor.

İşleyişte ayırca küfür içerikleri konuşmaların bir ses efekti ile kapatılması, sahne atlamaları ve görüntü bulanıklaştırması dahil pek çok sansür yönteminin olduğu görülebiliyor. Dahası ise, olumsuz örnek teşkil eden kısımlardaki içeriklerin alternatifleri ile doldurulabileceğine dair detaylar da karşımıza çıkıyor. Bu gibi durumlarda, Deepfake benzeri bir modele de başvurulabilecekmiş.

Japon teknoloji devi, söz konusu belgede, zaman içerisinde değişen toplumsal normlara dikkat çekilmiş iken sistemin küfürlü konuşmalardan kırmızı balonlar gibi belirli korku ögelerine kadar uzanan esnek bir yapıda olacağına da değinilmiş.

Bakalım bu patent nihai şeklini aldığında hayata geçirilecek mi, yoksa fikir aşamasında kalıp da tarihin tozlu sayfalarına mı gömülecek? Bu noktada, son dönemde sansür konusu oyun sektöründe çokça tartışılan bir konu olmayı sürdürüyor. Hal böyle olunca, Japon teknoloji devinin atacağı adımlar da oyuncular tarafından büyük bir dikkatle takip edilecektir.