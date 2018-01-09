Panasonic ve Amazon CES 2018'de Bombayı Patlattı!

Panasonic, CES 2018’de Google Alt yapısını kullanan yeni nesil akıllı araba sistemini tanıttı. Bu yeni sistemler aynı zamanda Amazon’un akıllı asistanı Alexa alt yapısını kullanıyor.

Panasonic’ten yapılan açıklamaya göre sistem alt yapısının son sürüm Android 8.1 Oreo desteğiyle geldiği ve bu sayede Google Asistan kabiliyetine kavuştuğu belirtildi.

Panasonic sisteminin sadece eğlence sistemi olmadığını, Android uygulamalarıyla ısıtma, havalandırma ile medya navigasyon gibi arabanın belli başlı fonksiyonlarını da yerine getirebilecek durumda olduğunu belirtti. Aynı zamanda sistemde sürücünün dikkatinin dağılmaması adına özelliklerinde bulunduğunu da atlamamak lazım.

Sistemde bulunan Alexa desteği sayesinde çok önemli bir güzellik kullanıcılar ile buluşacak. Araçlar internete bağlı değilken bile bazı becerileri kullanabileceksiniz.

Offline çalışan sistem kesinlikle göz dolduruyor ve gelecek için oldukça heyecan verici bir sistem. CES 2018’den yenilikleri aktarmaya devam edeceğiz.