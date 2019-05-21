Pandalar İçin Yüz Tanıma Sistemi Geliştiriliyor

Çin'in adeta sembolü haline gelen pandalar için son derece kullanışlı bir takip sistemi geliştiriliyor. Belgesellerde; belirlenen hayvanların takip edilmesi, düzenli olarak gözlemlenmesi gerekiyor. Muhtemelen sizler de fark etmişsinizdir ki, bazen uzmanlar hayvanları izlemekte büyük güçlük yaşayabiliyor.

Araştırmalarda ortaya çıkan bu problemin en efektif çözümlerinden birisini de Çinliler buldu. Gündelik hayat içerisinde de yüz tanıma sistemlerini etkin kullanan Çin hükümeti, bu sefer de hayvanları takip edebilmek için yüz tanıma sistemlerine başvurdu.

Yüz tanıma sistemi tüm hayvanlar için kullanılabilir

Bu uygulama sadece pandaların takip edilmesi için değil, aynı zamanda diğer hayvanlarla ilgili veritabanı oluşturulmasını da sağlayacak. Derin dağlarda yaşayan ve izlemesi zor olan vahşi hayvanların yaşamları, çok daha net bir şekilde ortaya çıkarılmış olacak.

Pandaların yaşam alanları, genellikle Ulaşılması zor yerlerdir. Bu nedenle onların popülasyonu, yeme ve içme alışkanlıkları ile birlikte doğum ve ölümleri hakkında da çok az bilgi elde edilebiliyor. Algoritmalar veri merkezine bu sayede 120.000 tane resim ve video gönderecek.

Çin Hükümetinin koruma altına almak istediği bir diğer hayvan türü de; lemurlar ve ayılar. Yüz tanıma sistemi sayesinde, bu hayvanların da bütün faaliyetleri saniyesi saniyesine izlenebilecek.

Uzmanlar, yüz tanıma teknolojisinde bütün pandaların yüzlerinin ayrı ayrı görülebildiğini ve bunun sınıflandırmada çok işe yaradığını söylediler. Şu anda bütün gözler, yüz tanıma teknolojisinin hayvanlar yararına kullanılması üzerine çevrildi.

Sizce de bu tarz yöntemler, doğa hayatının korunmasına büyük destek sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.