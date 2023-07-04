Papara Başarısını Avrupa'ya Taşıyor: İspanyol neobank Rebellion Satın Alındı!

Hızlı ve uygun fiyatlı finansal hizmetler sunmaya odaklanan Papara, İspanyol neobank Rebellion'u satın alarak Avrupa'daki ilk satın alımını gerçekleştirdi. Anlaşma Haziran 2023'te tamamlandı ve Papara'nın Avrupa pazarına genişlemesi için önemli bir adım oldu.

2017'de kurulan Rebellion, mobil uygulaması aracılığıyla bankadan bağımsız finansal hizmetler sunuyor ve İspanya'daki kullanıcılardan popülerlik ve olumlu geri bildirimler alıyor.

Bu satın alma ile Papara, kaynaklarını ve vizyonunu Rebellion'un uzmanlığıyla birleştirerek İspanyol neobankacılık sektöründeki varlığını artırmayı hedefliyor.

Papara Avrupa'daki Satın Alımlarını Sürdürecek

Rebellion'un her iki kurucu ortağı da ortaklığa duydukları güveni dile getirerek, ürün geliştirme stratejilerinin uyumunu ve finansal teknolojiyi bireyler için daha erişilebilir ve kullanışlı hâle getirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Papara CEO'su Emre Kenci, Türkiye'de düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şirketin 2023 yılında iki Avrupalı şirketi satın alma niyetini açıklamıştı.

Papara'nın ülkemizde giderek büyüyen başarısı, Türk merkezli bir finansal şirketin Avrupa'daki başarısına olanak tanımış gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.