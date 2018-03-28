Paris'teki Dans Yarışmasına Robotlar Damga Vurdu

Dünyanın en tanınmış dans yarışmalarından bir tanesine katılan Audrick Fausta, kendi geliştirdiği robotlarla birlikte yaptığı gösteriyle yarışmaya damgasını vuran isimlerden bir tanesi oldu.

World of Dance ismiyle Paris’te düzenlenen dans yarışması, modern dans topluluklarının oldukça ilginç dans gösterileri düzenlediği bir etkinlik olarak pek çok kez gündeme gelmişti. Milyonlarca kişinin izlediği dans gösterilerine sahne olan etkinlik, bu sefer robotlarla adından söz ettirdi.

Kendine Drikybot ismini veren Audrick Fausta, YouTube kanalı üzerinden robotlar, dronelar, oyuncak arabalar ya da buna benzer teknolojik aletlerle birlikte hazırladığı dans gösterilerini paylaşıyordu. Bunu bir adım daha ileriye götürme kararı alan Fausta, dünyanın en iyi dansçılarından bazılarının katıldığı World of Dance’a katılma kararı aldı.

Daha önce kendi yaptığı robotlarla sergilediği the Robot isimli gösterisinin bir kısmını World of Dance sahnesinde sergileyen Audrick Fausta, yarışmaya damgasını vurmayı başardı. Günün en çok izlenen videoları arasına giren gösterisiyle alkışları toplayan Fausta’nın hazırladığı o kısa gösteriyi ise hemen aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.