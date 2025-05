Path of Exile 2: Dawn of the Hunt'ın İstatistikleri Açıklandı

Path of Exile 2'nin Dawn of the Hunt güncellemesi geçtiğimiz ay sunuldu ve büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Geliştirici ekip, ilk üç haftaya ait bazı istatistiki bilgileri açıkladı. Bununla birlikte en çok tercih edilen sınıflar hangileri dahil birçok soru yanıtlandı.

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt İstatistikleri

Path of Exile 2 oyununun Dawn of the Hunt güncellemesiyle birlikte ilk üç haftada 355 bin 877 kez Arbiter of Ash öldürüldü. Bu süreçte 3 milyon 406 bin 779 Unique Map tamamlandı. 3.27 trilyon altın düşürüldüğü açıklandı. Bu da saatte 6,48 milyar altın düşürüldüğü anlamına geliyor.

1.44 milyar instance'tan çıkış yapıldı. 185 milyon 961 bin 90 adet karakter standart liglerde öldü. 291 bin 112 karakterin ise hardcore liglerde öldüğü belirtildi. Bu istatistikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Arbiter of Ash 355.877 kez öldürüldü.

3.406.779 Unique Map tamamlandı.

3.27 trilyon altın düşürüldü; bu da saatte 6,48 milyar altın düşürülmesine denk geliyor.

1.44 milyar instance'tan çıkış yapıldı.

185.961.090 oyuncu karakteri standart liglerde öldü.

291.112 karakter hardcore liglerde öldü.

Dawn of the Hunt'ın lansmanından bu yana yüzde 23,78 oran ile en çok Amazon sınıfı tercih edildi. İkinci sırada yüzde 12,27 oran ile Lich, yüzde 10,12 oran ile Deadeye, yüzde 8,15 oran ile Smith of Kitava yer aldı.

Dördüncü sırada yüzde 8,15 ile Smith of Kitava konumlandı. Beşinci sırada ise yüzde 7,87 oran ile Invoker bulunuyor. Bu sınıfı yüzde 1,77 oran ile Tactician ve Warbringer sınıfları takip etti. En çok tercih edilen sınıflar ve oranları şu şekilde: