Rekor Teklif: Paul Walker'ın Efsane Otomobili Açık Arttırmada!

Hızlı ve Öfkeli serisinin efsane ismi Paul Walker geçtiğimiz dönemlerde geçirdiği elim bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Ancak dünya genelindeki hayran kitlesi onun adını yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca otomobil koleksiyonerleri de Paul Walker'a ait olan veya onun kullandığı otomobilleri satın alma konusunda birbirleriyle yarışıyor. Bu kapsamda Paul Walker tarafından kullanılan Ford GT açık arttırmada rekor bir değere satılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Paul Walker’ın Efsane Ford GT’si Satışta!

Bring a Trailer’da satışa çıkarılan 2005 model Ford GT, Paul Walker’ın kişisel koleksiyonundan çıkmış nadir parçalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu modelin kritik detaylarından biri Mark IV Red rengi ve yarış şeritsiz gövdesiyle üretilen yalnızca 14 araçtan biri olması. Yalnızca bu bile aracı koleksiyon düzeyinde benzersiz bir noktaya taşıyor.

Kaputun altında Ford’un efsane motoru yer alıyor: 5.4 litrelik süperşarjlı V8, 550 beygir güç ve 500 lb-ft tork üretiyor. Güç Ricardo üretimi 6 ileri manuel şanzıman ile arka tekerleklere iletiliyor. İşin ilginç yan, motor traverslerinde Steve Saleen imzası bulunması.

Yani yalnızca Walker geçmişi değil, teknik taraftaki özel detaylar da bu aracı diğer GT’lerden ayırıyor. Aracın donanımı ise hem fabrika hem de satış sonrası yükseltmelerle oldukça zengin. Penske amortisörler, Accufab gaz kelebeği, ECU güncellemesi, gelişmiş egzoz sistemi ve 19/20 inç ADV.1 jantlar performansı yukarı çekerken, yanında verilen BBS dövme jant seti koleksiyon değerini daha da artırıyor.

İç mekânda McIntosh ses sistemi, abanoz deri döşemeler ve butonlu çalıştırma gibi dönemine göre üst sınıf detaylar yer alıyor. Üstelik araç yalnızca 3 bin 701 milde ve kapsamlı bakımdan yeni çıkmış durumda. Kısacası otomobil hem donanım hem de manevi değerler açısından emsallerinden çok farklı diyebiliriz.

Araç için verilen son teklif 550 bin dolar civarında oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...