PC Game Pass 3 Ay Boyunca Ücretsiz Oluyor: GeForce Ödülleri Nasıl Alınır?

Oyun platformları her zaman yaptıkları kampanyalar ve ücretsiz oyun fırsatı ile karşımıza çıkıyor. Her platform kendine özel kampanyalarına devam ederken Game Pass büyük bir fırsatla gündeme oturmayı başarıyor.

Game Pass ve Xbox ortaklığı sayesinde 4 Haziran'dan itibaren GeForce oyunlarına 3 ay boyunca ücretsiz erişim sağlanacak. PC Game Pass, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve ışın izlemeli efektlerle geliştirilmiş birçok oyun indirilip ücretsiz oynanabilecek.

PC Game Pass 3 Ay Boyunca Ücretsiz Oluyor

Yaz ayı boyunca ücretsiz olacak PC Game Pass sayesinde pek çok popüler oyun hiçbir ücret ödemeden oynanabilecek. Forza Horizon 5 ve Forza Motorsport başta olmak üzere Minecraft gibi sevilen oyunlar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

130'dan PC Game Pass oyunu iPhone, Android, iPad, web ve LG/Samsung akıllı TV'lerde oynanabilecek. Birçok cihazla uyum olan platformdaki oyunlar, neredeyse tüm cihazlardan oynanabilir olacak.

PC Game Pass GeForce Ödülleri Nasıl Alınır?

NVIDIA hesabı oluşturun.

Hesabınız varsa giriş yapın ve GeForce Rewards'a kayıtlı olup olmadığınızı kontrol edin.

GeForce Experience veya NVIDIA uygulamasının beta sürümünü yükleyin.

Alternatif olarak GeForce NOW Rewards'a giriş yaparak da adımlar takip edilebilir.

İndirilen GeForce Experience veya NVIDIA uygulamasından hesaba giriş yapın.

"Kullan" bölümüne tıklayın.

4 Haziran sabah saatlerinde başlayacak olan PC Game Pass GeForce Ödülünü seçin.

Ekran çıkan adımları atlamadan seçmeye devam edin.

Türkiye teklife dahil değil gibi: pic.twitter.com/imRD0I2YWB — Lije Atreides (@lijeatreides) June 2, 2024

İşin kötü olan tarafı TOT Game'in paylaştığı X gönderisindeki duyurun altına Lije Atreides kullanıcı adındaki bir kişi ekran görüntüsüyle birlikte Türkiye'de bu uygulamanın devreye girmeyeceğini söyledi. Listede PC Game Pass'in ücretsiz olacağı ülkelerin isimleri yer alıyor ve bakıldığında bu listede Türkiye yer almıyor.