Peacemaker'ın 2. Sezonundan Özel Video Geldi! Yayın Tarihi de Açıklandı

2021 yılında vizyona giren The Suicide Squad filminin spin-off'u Peacemaker ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peacemaker'ın 2. sezonu için özel bir video yayınlandı. Bununla birlikte yeni sezon tarihi belli oldu.

Peacemaker 2. Sezon Videosu Nasıl İzlenir? (Türkçe Alt Yazılı)

En iyi Max dizileri arasında yer alan Peacemaker'ın yeni sezonu için bir video paylaşıldı. Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 1 dakika 28 saniye uzunluğundaki video, kamera arkası görüntüleri de içeriyor.

Peacemaker 2. Sezon Yayın Tarihi

James Gunn tarafından yaratılan Peacemaker dizisinin yeni sezon bölümleri 22 Ağustos 2025 tarihinde Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanacak. İkinci sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Peacemaker Oyuncuları

John Cena

Danielle Brooks

Freddie Stroma

Jennifer Holland

Steve Agee

Dee Bradley Baker

Chukwudi Iwuji

Robert Patrick

Annie Chang

Lochlyn Munro

Dizide John Cena "Peacemaker" karakterini, Danielle Brooks "Leota Adebayo" karakterini, Freddie Stroma "Adrian Chase" karakterini, Jennifer Holland "Emilia Harcourt" karakterini, Steve Agee ise "John Economos" karakterini canlandırıyor.

Peacemaker Konusu

The Suicide Squad filminin spin-off'u olan Peacemaker dizisi, DC Comics evreninden tanıdığımız anti-kahraman Peacemaker'ın maceralarını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler ve kara mizah eşliğinde Peacemaker’ın hem dış dünyayla olan mücadelesini hem de kendi iç dünyasında yaşadığı karmaşaya odaklanıyor.