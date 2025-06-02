Peacemaker'ın 2. Sezonundan Özel Video Geldi! Yayın Tarihi de Açıklandı
Peacemaker'ın 2. sezonu için özel bir video yayınlandı. Bununla beraber yeni sezon tarihi belli oldu. İşte diziye dair merak edilen detaylar!
2021 yılında vizyona giren The Suicide Squad filminin spin-off'u Peacemaker ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peacemaker'ın 2. sezonu için özel bir video yayınlandı. Bununla birlikte yeni sezon tarihi belli oldu.
Peacemaker 2. Sezon Videosu Nasıl İzlenir? (Türkçe Alt Yazılı)
En iyi Max dizileri arasında yer alan Peacemaker'ın yeni sezonu için bir video paylaşıldı. Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 1 dakika 28 saniye uzunluğundaki video, kamera arkası görüntüleri de içeriyor.
Peacemaker 2. Sezon Yayın Tarihi
James Gunn tarafından yaratılan Peacemaker dizisinin yeni sezon bölümleri 22 Ağustos 2025 tarihinde Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanacak. İkinci sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.
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Peacemaker Oyuncuları
- John Cena
- Danielle Brooks
- Freddie Stroma
- Jennifer Holland
- Steve Agee
- Dee Bradley Baker
- Chukwudi Iwuji
- Robert Patrick
- Annie Chang
- Lochlyn Munro
Dizide John Cena "Peacemaker" karakterini, Danielle Brooks "Leota Adebayo" karakterini, Freddie Stroma "Adrian Chase" karakterini, Jennifer Holland "Emilia Harcourt" karakterini, Steve Agee ise "John Economos" karakterini canlandırıyor.
Peacemaker Konusu
The Suicide Squad filminin spin-off'u olan Peacemaker dizisi, DC Comics evreninden tanıdığımız anti-kahraman Peacemaker'ın maceralarını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler ve kara mizah eşliğinde Peacemaker’ın hem dış dünyayla olan mücadelesini hem de kendi iç dünyasında yaşadığı karmaşaya odaklanıyor.