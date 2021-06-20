Pentagon'un Araştırdığı UFO İngiltere'de Görüldü

Pentagon UFO'su İngiltere semalarında geziniyor olabilir. 2004 yılında Eski ABD Donanması pilotu tarafından görüldüğü iddia edilen bazı UFO'lar Pentagon'un dikkatinden kaçmamıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüler ise araştırılan bu UFO'ların İngiltere'de olduğunu iddia ediyor.

ABD Donanması pilotları tarafından 2004 yılında USS Nimitz'de görülen UFO'lar, uzun süredir Pentagon'un da gündemindeydi. Pentagon'un araştırdığına benzeyen bazı gök cisimlerinin İngiltere semalarına görüldüğü ortaya çıktı.

Leicestershire'ın güneybatısındaki Hinckley'de yaşayan Lucy Jane Castle isimli kadın, açıklanamayan nesneyi yüksek hızlı bir şekilde kaçmadan önce yakalamayı başardı. Lucy, UFO avcılarının Facebook grubunda garip UFO görüntüsünün fotoğrafını yayınladı.

"Bir süre havada asılı kaldı ve göz açıp kapayıncaya kadar gitti" ifadelerini kullanan kadın, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hızlı bir şekilde bir fotoğraf çektim ve göz açıp kapayıncaya kadar kayboldu" diye ekledi.

Pentagon UFO'su İngiltere semalarında geziniyor

İngiltere UFO Gözlemleri grubunun bir üyesi olan Dan Watson, geçen yıl Swindon bölgesi üzerinde gördüğünü iddia ettiği iki benzer nesnenin fotoğrafını paylaşarak bu görüntülere yanıt verdi. Grup üyesi olan Brian Jessop, bu nesnelerin yaygın olarak görülen UFO'lardan biri olduğunu iddia etti.

Başka bir yorumcu Peter Stanbury ise Lucy'nin gördüğünün aslında normal bir uçak olduğunu, ancak dijital fotoğraf sıkıştırmasının kanatlar ve kuyruk gibi küçük unsurları yuvarlayarak uçağın silindirik gövdesini UFO'ya dönüştürdüğünü belirtti. Grup üyeleri bu açıklamayla birlikte ikiye bölünmüş durumda.

Lucy Jane Castle açıklamasında, "UFO görülmesi son zamanlarda çok arttı. Duyduğuma göre ABD ordusu sadece geçen yıl 6000 kare yakalamış. Yani ya ziyaret ediliyoruz ya da birileri yeni bir teknolojiye sahip" dedi.

Eski bir ABD Donanması savaş pilotu Ryan Graves, filosunun 2014 yılında Virginia kıyılarındaki kısıtlı hava sahasında uçan birkaç UFO ile karşılaştığını söyledi.

Daha önce de astrofizik Profesörü Dr. Adam Frank, Pentagon UFO görüntüleri hakkında önemli açıklamalarda bulunmıştu. Dr. Frank, Pentagon UFO görüntüleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: