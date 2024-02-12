Persona 3 Reload

2006'daki Persona 3'ün yeniden yapımı olan Persone 3 Reload, Türkçe dil desteği ve yenilenen modernize grafiklerle karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ATLUS tarafından geliştirilip SEGA tarafından yayınlanan Persone 3 Reload, Persona serisinin dördüncü oyunu olan Persona 3'ün (2006) yeniden yapımıdır. Modernize edilmiş grafikleri, arayüzü ve mekanikleri sayesinde oyunculara tekrardan güzel bir deneyim yaşatıyor. Oyunun bu tarz değişimlerden geçtiği sakın sizi yanıltmasın. Çünkü o eski tasarım ve oynanış çok iyi bir şekilde korunmuş diyebiliriz.

Oyunun hikayesinden kısaca bahsedecek olursak; Beklenmedik bir kaderle yüzleşen öğrenci karakterimiz, ailesini bir araba kazasında kaybediyor ve doğaüstü olaylarla mücadele etmeye çalışıyor. Sabahları öğrenci kimliğinizi korumanız, gece ise doğaüstü olaylarla başa çıkmanız gerekiyor.

Yenilenen sahneleri ve animasyonlarıyla birlikte sürükleyici yolculuğa kendinizi kaptırabilirsiniz. Karakter etkileşimleri ve seslendirmeleri de oyuna büyük artı katan özelliklerdendir. Ayrıca oyun Türkçe arayüz ve altyazı ile birlikte geliyor.

Persone 3 Reload İndir

Diğer dünyaya ait gölgeleri alt etmek ve yeniden Persona deneyimi yaşamak istiyorsanız, Persone 3 Reload indirerek kendi ekibinizi kurabilirsiniz.

Persone 3 Reload Sistem Gereksinimleri