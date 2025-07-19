Persona Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunlar Ucuzladı

Steam'deki kampanya ile birlikte Persona 4 Arena Ultimax ve Persona 5 Strikers dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Persona serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Persona 4 Arena Ultimax, Persona 4 Golden, Persona 3 Reload ve daha birçok oyunun fiyatı düştü.

24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Persona 4 Arena Ultimax yüzde 70 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 29,99 dolar (1.211 TL) yerine 8,99 dolara (363 TL) satılmaya başlandı.

Atlus tarafından geliştirilen Persona 4 Golden yüzde 50 oranında indirime girdi. 2020 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 19,99 dolardan (807 TL) 9,99 dolara (403 TL) düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Persona 5 Royal 59,99 dolar (2.423 TL) yerine 23,99 dolara (968 TL) satılıyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Persona 3 Reload yüzde 55 oranında indirime girdi. 2024 yılının şubat ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 69,99 dolardan (2.827 TL) 31,49 dolara (1.271 TL) düştü.

İndirime Giren Persona Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Persona 4 Arena Ultimax 29,99 dolar 8,99 dolar %70
Persona 5 Strikers 59,99 dolar 17,99 dolar %70
Persona 5 Tactica 59,99 dolar 17,99 dolar %70
Persona 4 Golden 19,99 dolar 9,99 dolar %50
Persona 5 Royal 59,99 dolar 23,99 dolar %60
Persona 3 Portable 19,99 dolar 9,99 dolar %50
Persona 3 Reload 69,99 dolar 31,49 dolar %55

Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Büyük Fırsatı Kaçırmayın
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