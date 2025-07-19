Persona Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunlar Ucuzladı
Steam'deki kampanya ile birlikte Persona 4 Arena Ultimax ve Persona 5 Strikers dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyanın detayları!
Persona serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Persona 4 Arena Ultimax, Persona 4 Golden, Persona 3 Reload ve daha birçok oyunun fiyatı düştü.
24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Persona 4 Arena Ultimax yüzde 70 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 29,99 dolar (1.211 TL) yerine 8,99 dolara (363 TL) satılmaya başlandı.
Atlus tarafından geliştirilen Persona 4 Golden yüzde 50 oranında indirime girdi. 2020 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 19,99 dolardan (807 TL) 9,99 dolara (403 TL) düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Persona 5 Royal 59,99 dolar (2.423 TL) yerine 23,99 dolara (968 TL) satılıyor.
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Persona 3 Reload yüzde 55 oranında indirime girdi. 2024 yılının şubat ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 69,99 dolardan (2.827 TL) 31,49 dolara (1.271 TL) düştü.
İndirime Giren Persona Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Persona 4 Arena Ultimax
|29,99 dolar
|8,99 dolar
|%70
|Persona 5 Strikers
|59,99 dolar
|17,99 dolar
|%70
|Persona 5 Tactica
|59,99 dolar
|17,99 dolar
|%70
|Persona 4 Golden
|19,99 dolar
|9,99 dolar
|%50
|Persona 5 Royal
|59,99 dolar
|23,99 dolar
|%60
|Persona 3 Portable
|19,99 dolar
|9,99 dolar
|%50
|Persona 3 Reload
|69,99 dolar
|31,49 dolar
|%55