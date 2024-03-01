Persona 5 Royal
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 40.04 GB
- Üretici ATLUS
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Bir JRPG efsanesi olan Persona 5'in yükseltilmiş sürümü olan Persona 5 Royal’ı hemen indirin ve bu benzersiz oyunu deneyimlemeye başlayın.
ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Persona 5 Royal ilk kez 2019 yılında piyasaya sürüldü. 2022 yılında da Steam’e geldi. 2016 yılında çıkan Persona 5'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Persona 5 Royal ana oyuna ek olarak şunları içeriyor:
- Yeni Hikaye ve Karakterler: Kasumi Yoshizawa, Phantom Thieves'e katılan yeni bir karakterdir. Kendi Personasına ve hikâyesine sahiptir.
- Geliştirilmiş Oynanış: Zindanlara tırmanmak için kullanılabilecek bir tırmanma kancası gibi yeni oyun mekanikleri eklenmiştir.
- Yeni Zindanlar: Kichijoji ve Mementos'ta keşfedilebilecek yeni zindanlar eklenmiştir.
- Yeni Persona'lar: Cthulhu gibi yeni Persona'lar eklenmiştir.
- Grafiksel Geliştirmeler: Görseller ve grafikler daha yüksek çözünürlükte ve daha detaylı hale getirilmiştir.
- Yeni Müzikler: Shoji Meguro tarafından bestelenen yeni müzikler eklenmiştir.
Persona 5 Royal İndir
Hemen Persona 5 Royal indirin ve bu kült JRPG’nin en iyi versiyonunu oynamaya başlayın.
Persona 5 Royal Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 41 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Düşük ayarlarda 720p çözünürlükte 60 FPS. AVX ve SSE4.2 komut setini destekleyen bir CPU gerektirir.
ARTILAR
Orijinal sürümüne göre pek çok yeni içerik eklenmiş
Oyun süresi artırılmış
Görsel olarak iyileştirilmiş
EKSİLER
Pahalı