Bir JRPG efsanesi olan Persona 5'in yükseltilmiş sürümü olan Persona 5 Royal’ı hemen indirin ve bu benzersiz oyunu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Persona 5 Royal ilk kez 2019 yılında piyasaya sürüldü. 2022 yılında da Steam’e geldi. 2016 yılında çıkan Persona 5'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Persona 5 Royal ana oyuna ek olarak şunları içeriyor:

Yeni Hikaye ve Karakterler : Kasumi Yoshizawa, Phantom Thieves'e katılan yeni bir karakterdir. Kendi Personasına ve hikâyesine sahiptir.

: Kasumi Yoshizawa, Phantom Thieves'e katılan yeni bir karakterdir. Kendi Personasına ve hikâyesine sahiptir. Geliştirilmiş Oynanış : Zindanlara tırmanmak için kullanılabilecek bir tırmanma kancası gibi yeni oyun mekanikleri eklenmiştir.

: Zindanlara tırmanmak için kullanılabilecek bir tırmanma kancası gibi yeni oyun mekanikleri eklenmiştir. Yeni Zindanlar : Kichijoji ve Mementos'ta keşfedilebilecek yeni zindanlar eklenmiştir.

: Kichijoji ve Mementos'ta keşfedilebilecek yeni zindanlar eklenmiştir. Yeni Persona'lar : Cthulhu gibi yeni Persona'lar eklenmiştir.

: Cthulhu gibi yeni Persona'lar eklenmiştir. Grafiksel Geliştirmeler : Görseller ve grafikler daha yüksek çözünürlükte ve daha detaylı hale getirilmiştir.

: Görseller ve grafikler daha yüksek çözünürlükte ve daha detaylı hale getirilmiştir. Yeni Müzikler: Shoji Meguro tarafından bestelenen yeni müzikler eklenmiştir.

Persona 5 Royal İndir

Hemen Persona 5 Royal indirin ve bu kült JRPG’nin en iyi versiyonunu oynamaya başlayın.

Persona 5 Royal Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 41 GB kullanılabilir alan

: 41 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Düşük ayarlarda 720p çözünürlükte 60 FPS. AVX ve SSE4.2 komut setini destekleyen bir CPU gerektirir.