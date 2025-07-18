Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Büyük Fırsatı Kaçırmayın

Xbox mağazasında Büyük Oyun İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Marvel's Guardians of the Galaxy, Death Stranding Director's Cut ve RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Battlefield 2042 yüzde 95 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 559,99 TL yerine 27,99 TL'ye satılmaya başlandı.

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen Marvel's Guardians of the Galaxy yüzde 85 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip oyun 1.249 TL'den 187,35 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılıyor.

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K25 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2024 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 2.900 TL'den 290 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Far Cry 5 ise 600 TL yerine 90 TL'ye satılmaya başlandı.

Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar