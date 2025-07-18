Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Büyük Fırsatı Kaçırmayın

Büyük Oyun İndirimi isimli kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Xbox mağazasında Büyük Oyun İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Marvel's Guardians of the Galaxy, Death Stranding Director's Cut ve RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Battlefield 2042 yüzde 95 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 559,99 TL yerine 27,99 TL'ye satılmaya başlandı.

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen Marvel's Guardians of the Galaxy yüzde 85 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip oyun 1.249 TL'den 187,35 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılıyor.

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K25 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2024 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 2.900 TL'den 290 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Far Cry 5 ise 600 TL yerine 90 TL'ye satılmaya başlandı.

Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Battlefield 2042 559,99 TL 27,99 TL %95
Battlefield 5 278 TL 27,80 TL %90
Battlefield 4 Premium Edition 352,50 TL 35,25 TL %90
Battlefield Hardline Ultimate Edition 352,50 TL 35,25 TL %90
Battlefield 1 Revolution 352,50 TL 32,25 TL %90
NBA 2K25 2.900 TL 290 TL %90
Borderlands 3 459 TL 45,90 TL %90
Bulletstorm: Full Clip Edition 87,03 TL 8,70 TL %90
Back 4 Blood Ultimate Edition 999 TL 99,90 TL %90
Marvel's Guardians of the Galaxy 1.249 TL 187,35 TL %85
RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition 1.049 TL 104,90 TL %90
Ace Combat 7: Skies Unknown 300 TL 45 TL %85
Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition 2.999 TL 749,75 TL %75
EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 579,99 TL %80
Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL %85
Dishonored 2 800 TL 160 TL %80
Dishonored: Death of the Outsider 800 TL 160 TL %80
Dirt 5 197,50 TL 49,37 TL %75
Dying Light Definitive Edition 908 TL 181,60 TL %80
Far Cry 4 140 TL 28 TL %80
Far Cry 5 600 TL 90 TL %85
Far Cry New Dawn Deluxe Edition 313 TL 62,60 TL %80
Far Cry 6 Gold Edition 800 TL 200 TL %75
For Honor 525 TL 78,75 TL %80
Flintlock: The Siege of Dawn 650 TL 162,50 TL %75
Cyberpunk 2077 799 TL 279,65 TL %65
Death Stranding Director's Cut 819 TL 327,60 TL %60

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