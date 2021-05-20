PES 2021 Veri Paketi 6.0 Yayınlanıyor: İşte Detaylar!

Gerek Electronic Arts, gerekse de Konami, popüler futbol oyunu serileri için yayınladıkları güncellemler ile daha doyurucu bir içerik sunmaya çalışıyorlar. Japonya menşeli yayıncı, bu içerikleri Veri Paketi sistemi ile sunuyor. Yapılan duyuruya göre, bugün itibarıyla PES 2021 Veri Paketi 6.0 yayınlanıyor. Peki bu yeni içerik paketi oyuna neler getiriyor? İşte detaylar!

Bildiğiniz gibi Sonu çift sayı ile biten yıllarda, dönüşümlü olarak Dünya Kupası ve Avrupa Kupası turnuvaları düzenleniyor. Son olarak 2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası sonrasında, geçtiğimiz sene sıra Avrupa Kupası’na gelmişti. Ne var ki halihazırda dünyayı kasıp kavurmaya devam eden COVID-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti. 11 Haziran 2021 tarihinde başlaması beklenen turnuva öncesindeki son hazırlıklar devam ederken, Konami de şimdiden bizi Avrupa Kupası havasına sokmak için beklenen adımı attı.

PES 2021 Veri Paketi 6.0 Detayları

Japonya menşeli yayıncı tarafından resmi PES 2021 sayfası üzerinden yapılan yeni duyuruya göre Veri Paketi 6.0, bugün itibarıyla ücretsiz olarak indirilebilir olacak. UEFA Euro 2020 modunu içerik güncellemeleri ile zenginleştirecek olan bu içerikte, güncellenmiş ulusal takım kitleri, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Antoine Griezmann ve Cristiano Ronaldo dahil güncellenmiş oyuncu görselleri, UEFA Euro 2020 hakem kitleri, manşet rozetleri ve şampiyonluk rozetleri bulunacak.

Veri Paketi 7.0 Önümüzdeki Ay Yayınlanacak

Veri Paketi 6.0 duyurusuna ek olarak, Veri Paketi 7.0’ın da önümüzdeki ay içerisinde yayınlanacağı söylendi. Konami tarafından verilen detaylara bakılırsa, sıradaki veri paketi, takım büyüklüğünün yirmi üçten yirmi altı oyuncuya çıkartılacak ve takımların seçili yirmi altı oyuncusundan oluşan güncellenmiş ulusal ekipler içerecek.

Konami, PES 2021 Etkinlikleri Düzenleyecek

Son olarak, önümüzdeki aydan itibaren Temmuz ayının ortalarına kadar olan zamanı kapsayacak UEFA Euro 2020 temalı PES 2021 etkinlikleri ve kampanyaları düzenlenecek. Oyunun bütün platformlardaki bütün sürümlerinin dahil olduğunu söyleyelim. Ne var ki net tarihler ve merak edilen tüm detaylar sosyal medya üzerinden duyurulacağı söyleniyor.