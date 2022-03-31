PES 2021 Lite PC için oynanabilir! Ücretsiz futbol oyunu arıyorsanız eFootball PES 2021 Lite tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES 2021 Lite PC, ücretsiz PES futbol oyunu bekleyenler için çıkış yaptı! PC, konsollar ve mobilde FIFA kadar tutulan futbol oyunu eFootball PES 2021 Lite, Steam üzerinden indirilmeye açıldı. Ücretsiz PES 2021 oynamak için hemen yukarıdaki PES 2021 Lite İndir butonuna tıklayın.

PES 2021 Lite Özellikleri

Ücretsiz,

Lisanslı gerçek oyuncular,

Lisanslı gerçek kulüpler,

Kaliteli grafik açıları,

Etkileyici oyuncu tasarımları,

Türkçe dahil 15 farklı dil,

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Windows sürüm,

PES 2021 Lite İndir

PES 2021 LITE, myClub modunun tüm özelliklerine sınırsız erişim sunar. MyClub’da kişisel oyun tarzınıza uyan oyuncuları ve menajerleri toplayarak kendi rüya takımınızı kuracaksınız. Çaylarınızı süper yıldızlara dönüştürün veya rekabette avantaj elde eetmek için Efsaneler ve diğer güçlü oyuncularla sözleşme imzalayın.

myClub ayrıca bu yıl PES’e eklenen güçlü yeni oyuncu türü olan İkonik An Serisi’ne erişim sunar. Bu oyuncular mevcut ve eski süper yıldızların kariyerlerinden unutulmaz anlara dayanıyor ve daha güçlü varyasyonları olan Öne Çıkan Oyuncular ile sözleşme imzalamanıza da olanak tanıyor. Kadronuza bu iki güçlü oyuncu türünü de ekleyin ve rekabete hakim olun!

PES 2021 LITE ayrıca gerçek dünya futbol maçlarından ve kötü şöhretli rekabetlerden esinlenen çeşitli etkinliklere katıldığınız rekabetçi bir PvP modu olan Matchday modu ile birlikte gelir. Matchday modu aynı zamanda tüm beceri seviyelerinden oyuncuları ağırlayan eFootball’un evi olan bir espor turnuvasıdır. Ek olarak, PES 2021 LITE, bilgisayara karşı becerilerinizi geliştirmenize olanak tanıyan "Yerel Maç" ve "Antrenman" modlarını da içerir.

Düzenleme Modu da dahil edilmiştir ve size şeritleri, amblemleri ve takım adlarını özelleştirme ve oluşturma olanağı verir. Düzenleme Modu ayrıca diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan verileri içe aktarmanıza ve sınırsız çeşitlilikteki tasarımlara erişmenize olanak tanır. Takımınızı özelleştirin ve sahaya şık bir şekilde girin!

PES 2021 LITE, yakın zamanda başlatılan eFootball Puan Programını tam olarak desteklemektedir. eFootball Puanları, eFootball Puan Programının para birimidir. Puanlar, oyun oynamak ve eFootball turnuvalarını izlemek dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kazanılabilir. Puan kazandıktan sonra, bunları çeşitli oyun içi öğeler ve bonuslar için kullanabilirsiniz. EFootball'un 2020-21 sezonuna katılarak da eFootball Puanları kazanabilirsiniz. Aralık ayında başlaması planlanıyor. EFootball Puanları ile kazanabileceğiniz bonuslardan bazıları takımınızı güçlendirmek için kullanılabilir, bu nedenle eFootball'a katıldığınızdan emin olun. Mümkün olduğunca çok puan kazanmak için açın!

PES 2021 LITE ayrıca Konami’nin resmi ortakları FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United ve Arsenal'den çok sayıda lisanslı içeriğe sahip. Buna, detaylara dikkat edilerek oyun içinde yeniden yaratılan ortak kulüplerimizin her birinin kendi stadyumları da dahildir.

PES 2021 LITE Oynanabilir Modlar

Yerel Maç (Local Match)

Birlikte (Co-Op)

Antrenman (Training)

myClub

eFootball

Matchday (Maç günü)

Online Turnuva (özel turnuvalarla sınırlı)

Ayarlar

Düzenleme Modu (sadece Steam ve PS4)

PES 2021 LITE Oynanabilir Takımlar

FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, Yerel Maç ve Birlikte modlarında oynanabilir takımlar arasında. Diğer tüm modlar oyunun tam sürümüyle aynı kulüpleri seçmenize izin verir.

myClub verileri, PES 2021 ve PES 2021 LITE'ın tam sürümü arasında aktarılabilir.

Hem PES 2021'in hem ücretsiz sürümü hem de tam sürümündeki oyuncuların hepsi aynı sunucuda oynar, yani eşleştirme konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Master League dahil bazı modların yalnızca oyunun tam sürümünde mevcut olduğunu lütfen unutmayın.

PES 2021 LITE'da bazı kulüpler belirli modlarda oynanabilir değildir.

Tüm eFootball modu müsabakaları PES 2021 LITE'ta oynanamaz.

COVID-19'un devam eden etkileri nedeniyle, bazı ülkeler belirli turnuva düzenlemelerinde son dakika değişiklikleri uygulayabilir. Sonuç olarak, tüm turnuva detayları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.