Peugot 408 Modelinde Şahane İndirim! Peugeot Kasım 2024 Güncel Fiyat Listesi
Fransız otomobil devi Peugeot, Kasım 2024 için güncel sıfır araç fiyat listesini açıkladı.
Yeni ay, yeni kampanyalar. Bu defa kampanya listesine adını ekleyen isim Peugeot oldu. Geçtiğimiz ay fiyatlarda herhangi bir artış yapmayan Peugeot, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. Hatta sevilen Peugeot 408 modelinde dikkat çeken bir indirim sağlandı. Peki başka hangi modellere indirim geldi? İşte karşılaştırmalı liste fiyatları...
Peugeot Sıfır Araç Fiyat Listesi - Kasım 2024
Peugeot’nun güncel sıfır araç fiyatları aşağıdaki gibi:
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Yeni 208
|1.324.500 TL
|1.324.500 TL
|308
|1.617.500 TL
|1.617.500 TL
|408
|1.969.000 TL
|1.757.000 TL
|Yeni 508
|2.210.000 TL
|2.210.000 TL
|Yeni 2008
|1.634.000 TL
|1.634.000 TL
|Yeni 3008
|2.190.000 TL
|2.190.000 TL
|5008
|2.430.000 TL
|2.430.000 TL
Peugeot 408 Modeli - Kasım 2024 Fiyat İndirimi
Peugeot 408 modelinin motor seçenekleri ve donanım paketlerine göre güncel fiyatları:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.757.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|2.210.000 TL
Peugeot 408 Opsiyon Paketi Fiyatları - Kasım 2024
Peugeot 408 modelinde sunulan opsiyon paketlerinin fiyatları:
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|10.500 TL
|GT, Allure
|Özel Metalik Renk
|19.000 TL
|GT, Allure
|E-call
|2.034 TL
|GT, Allure
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|52.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme
|78.000 TL
|GT
Bu listede özellikle Peugeot 408 modelinde sunulan indirim dikkat çekiyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan bu fiyatlar, ay sonunda tekrar güncellenerek kullanıcıların erişimine sunulacak.
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