Peugot 408 Modelinde Şahane İndirim! Peugeot Kasım 2024 Güncel Fiyat Listesi

Yeni ay, yeni kampanyalar. Bu defa kampanya listesine adını ekleyen isim Peugeot oldu. Geçtiğimiz ay fiyatlarda herhangi bir artış yapmayan Peugeot, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. Hatta sevilen Peugeot 408 modelinde dikkat çeken bir indirim sağlandı. Peki başka hangi modellere indirim geldi? İşte karşılaştırmalı liste fiyatları...

Peugeot Sıfır Araç Fiyat Listesi - Kasım 2024

Peugeot’nun güncel sıfır araç fiyatları aşağıdaki gibi:

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Yeni 208 1.324.500 TL 1.324.500 TL 308 1.617.500 TL 1.617.500 TL 408 1.969.000 TL 1.757.000 TL Yeni 508 2.210.000 TL 2.210.000 TL Yeni 2008 1.634.000 TL 1.634.000 TL Yeni 3008 2.190.000 TL 2.190.000 TL 5008 2.430.000 TL 2.430.000 TL

Peugeot 408 Modeli - Kasım 2024 Fiyat İndirimi

Peugeot 408 modelinin motor seçenekleri ve donanım paketlerine göre güncel fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.757.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.210.000 TL

Peugeot 408 Opsiyon Paketi Fiyatları - Kasım 2024

Peugeot 408 modelinde sunulan opsiyon paketlerinin fiyatları:

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 10.500 TL GT, Allure Özel Metalik Renk 19.000 TL GT, Allure E-call 2.034 TL GT, Allure 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 52.000 TL GT Nappa Deri Döşeme 78.000 TL GT

Bu listede özellikle Peugeot 408 modelinde sunulan indirim dikkat çekiyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan bu fiyatlar, ay sonunda tekrar güncellenerek kullanıcıların erişimine sunulacak.