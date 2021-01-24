Pfizer Aşısında Şok Gelişme: Mutasyona Etkisiz ve Koruma Sağlamıyor

Pfizer aşısı mutasyona etkisiz, koruma sağlamıyor şeklindeki açıklamalar dünya basınında merak uyandırdı. Yüzde 95 seviyesinde etkili olduğu belirtilen Pfizer/BioNTech aşısının mutasyonlara karşı savunmasız olduğu aktarıldı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından arzdaki beklenmedik kesintilerle ilgili hayal kırıklığı artarken, bazı AB ülkelerine sunacağı COVID-19 aşılarının hacmini yarı yarıya düşürdüğünü söyledi. Tüm bunların yanında yeni çalışmalar Pfizer/BioNTech aşısının yeterli koruma sağlayamadığını gösteriyor.

The Guardian, Frankfurter Rundschau ve Times of Israel gibi çeşitli gazetelerde yer alan son çalışma, Pfizer aşısının düşünülenden daha az etkiye sahip olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, COVID-19'a neden olan virüsün bazı mutasyonlarının mevcut Pfizer aşısının etkinliğini azalttığını söylese de, aşıların hala hastalığa karşı koruduğunu vurguluyorlar.

Pfizer aşısı mutasyona etkisiz, koruma sağlamıyor açıklaması

Pfizer aşısına dair yapılan son araştırma; Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Brezilya'daki mutasyonları test etti. Daha önceki araştırmalar, aşının COVID-19 riskini önlemede yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu. Ancak son çalışmaya göre koruma seviyesi yüzde 50'den fazla değil.

Pennsylvania Üniversitesi'nde immünoloji uzmanı olan John Wherry sonuçlarının endişe verici olduğunu söyledi:

“İnsanların mevcut aşının işe yaramadığını düşünmelerini istemiyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Hala bağışıklık var ve iyi bir koruma seviyesi sunabilir. Ancak mutasyonlar, bağışıklık tepkimizin virüsü tanıma seviyesinin azalmasına yol açıyor."

İsrail'in Koronavirüs danışmanı Nachman Ash ise ilk doz aşılamadan sonraki koruma yüzdesinin yüzde 52 seviyesinde olduğun aktardı. Ancak Ash'e göre ikinci dozların vurulmasıyla birlikte koruma oranı yüzde 95 seviyesine çıkabilir.

Pfizer aşısı yaptıranlarda Koronavirüs görüldü

Mayo Clinic aşı uzmanı Dr. Gregory Poland ise ilk doz aşıların yeterli olacağına ya da aşıların tek başına pandemiyi bitirmeye inanmanın "hayali bir düşünce" olduğunu söyledi.

Tüm bunlara ek olarak İsviçre'de Pfizer aşısını yaptıran 54 kişide yeniden Koronavirüs gözlemlenmesi de uzmanları şaşırttı. Aşıyı yaptıran 15 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Aşı programının yöneticisi Martin Kalberattker ise ikinci doz aşıları beklediğinin altını çizdi.