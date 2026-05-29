Philips 340Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27M4P5501U'yu tanıttı. Bununla birlikte oyun monitörünün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Philips 27M4P5501U'nun Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 340Hz

340Hz Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Tepki süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Renk Gamı: %100 sRGB, %98 DCI-P3 ve %95 AdobeRGB

%100 sRGB, %98 DCI-P3 ve %95 AdobeRGB Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3,5 mm ses girişi

Philips 27M4P5501U'nun Ekranı Nasıl?

Philips 27M4P5501U'nun ekranı 27 inç büyüklüğüne sahip. Monitör, Fast IPS üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Monitör yüzde 98 DCI-P3, yüzde 100 sRGB ve yüzde 95 AdobeRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.

Philips 27M4P5501U'nun Yenileme Hızı Nedir?

Philips'in oyun monitörü, 340Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arada 340Hz yenileme hızının akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

Philips 27M4P5501U''da Hangi Portlar Bulunuyor?

Monitörün portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. DisplayPort 1.4, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesine imkân tanıyor. HDMI 2.1 ise yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Philips 27M4P5501U Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27M4P5501U'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Philips 27M4P5501U'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Philips 27M4P5501U'nun Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27M4P5501U için 1.299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 8.797 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 15 bin TL civarında olabilir. Philips 27M4P5501U'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Philips 27M4P5501U'nun oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi önemli bir avantaj çünkü bu sayede hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklılığı minimum düzeye iniyor. Ayrıca 27 inç büyüklüğündeki bir monitörde oyun oynamak ve film izlemek çok keyifli olacaktır.