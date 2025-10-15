Yeni Düzenleme: Pick-Up Modelleri İçin Vergi İndirimi Yolda!

Artan otomobil fiyatları ve vergilerle birlikte yeni bir araç satın almak oldukça zor. Bu noktada geçtiğimiz dönemlerde pick-up modellerine yapılan yeni vergi düzenlemesi araçların fiyatlarında ciddi bir artışa sebep oldu. Bu noktada meclise pick-up modelleri için bir teşvik teklifi sunuldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çiftçilere Özel Olacak: Pick-Up Modellerine Vergi İndirimi Geliyor!

Geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren düzenleme ile 4x4 pick-up araçların ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmış, bu durum özellikle tarım sektöründe büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise çiftçilere nefes aldıracak yeni bir adım geliyor. TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle, tarımsal üretimde kullanılan pick-up modellerinde ÖTV oranının yeniden yüzde 4 seviyesine çekilmesi önerildi.

Teklif, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya tarafından sunuldu. Karakaya’nın önerisine göre indirimli vergi sadece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bireyler ve işletmeler için geçerli olacak. Yani yüzde 4 ÖTV avantajından yararlanan araçlar yalnızca tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecek. Sulama, ilaçlama veya ürün taşıma gibi üretim amaçları dışındaki kullanımlar yasaklanacak.

Yeni düzenlemede, indirimli verginin amacı dışında kullanılmasını önlemek için beş yıl satış ve kiralama yasağı da yer alıyor. Bu süre dolmadan aracı elden çıkaran veya kiraya veren kişilere indirimli alınan ÖTV tutarı faiz ve gecikme zammı ile birlikte geri ödetilecek. Satın alınabilmesi beklenen pick-up modelleri ise şöyle:

Ford Ranger

Toyota Hilux

Volkswagen Amarok

SsangYong Musso Grand

SsangYong Musso EV

Otokar Foton Tundland

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...