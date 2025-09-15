Arkadaşlarla Birlikte Oynanabilen Ücretsiz Oyun Yakında Ücretli Olacak

Steam'de ücretsiz olarak oynanabilen PICO PARK: Classic Edition ile ilgili şaşırtıcı bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda co-op desteğine sahip olan oyun çok yakında ücretli olacak. Oyunu bedava alabilmek için belirtilen tarihe kadar kütüphaneye eklemeniz gerekiyor.

PICO PARK: Classic Edition Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan PICO PARK: Classic Edition, 2026 yılının nisan ayında a oynaması ücretsiz olarak sunuldu ancak önümüzdeki günlerde ücretli hâle gelecek. Oyunun ne kadar fiyat etiketiyle satılacağı bilinmiyor ancak ücretin düşük olması bekleniyor.

PICO PARK: Classic Edition'ı herhangi bir ücret ödemeden almak istiyorsanız yalnızca ilk olarak Steam'i açıp hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda oyunun sayfasını ziyaret edin ve kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirin. Bunu yaptıktan sonra oyun kütüphanenize eklenecek.

Söz konusu oyunu kütüphaneye ekledikten sonra bu değişiklikten etkilenmeyeceksiniz. İstediğiniz zaman oyunu indirip oynayabileceksiniz. Eğer depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

PICO PARK: Classic Edition Nasıl bir Oyun?

Tecopark tarafından geliştirilen Pico Park: Classic Edition, en iyi bulmaca oyunları arasında yer alıyor. 2 ila 10 oyuncuyla oynanabilen oyundaki amaç fizik tabanlı bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışmak. Bunu yaparken oyuncular arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon gerekiyor.

Kontroller oldukça basit olsa da bulmacalar karmaşık bir yapıda. Her seviyede farklı mekanikler mevcut. Bu da oyuna esktra bir zorluk katmanı ekliyor. Dolayısıyla bulmacaların çözülebilmesi için hem strateji hem de ekip çalışması son derece önemli. Oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

PICO PARK: Classic Edition Fragmanı

PICO PARK: Classic Edition Minimum Sistem Gereksinimleri