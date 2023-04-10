Çağatay Ulusoy'lu Netflix Dizisi Terzi'nin Yayın Tarihi Belli Oldu! (Video)

OGM Pictures imzalı yeni yerli orijinal Netflix dizisi Terzi'nin tarih duyurusu yapıldı. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaryosunun kaleme aldığı dizi, Cem Karcı yönetmeliğinde çekildi. Başrollerde Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül yer alıyor.

Türk yapımı yeni Netflix dizisi için tarih merakla bekleniyordu. Bugün yapılan paylaşım doğrultusunda dizinin 2 Mayıs'ta izleyici ile buluşacağı açıklandı. Dizinin gerçek hayattan esinlenmiş olması da fazlasıyla dikkat çekiyor.

Terzi Dizisi Konusu

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Terzi Tarih Duyuru Videosu