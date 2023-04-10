Çağatay Ulusoy'lu Netflix Dizisi Terzi'nin Yayın Tarihi Belli Oldu! (Video)
Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrolünü paylaştığı, merakla beklenen Terzi dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. İşte yayın tarihi ve duyuru videosu
OGM Pictures imzalı yeni yerli orijinal Netflix dizisi Terzi'nin tarih duyurusu yapıldı. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaryosunun kaleme aldığı dizi, Cem Karcı yönetmeliğinde çekildi. Başrollerde Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül yer alıyor.
Türk yapımı yeni Netflix dizisi için tarih merakla bekleniyordu. Bugün yapılan paylaşım doğrultusunda dizinin 2 Mayıs'ta izleyici ile buluşacağı açıklandı. Dizinin gerçek hayattan esinlenmiş olması da fazlasıyla dikkat çekiyor.
Terzi Dizisi Konusu
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.
Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
- Çağatay Ulusoy - Peyami
- Şifanur Gül - Esvet
- Olgun Şimşek - Mustafa
- Salih Bademci - Dimitri
- Berrak Tüzünataç - Cemre
- Ece Sükan - Suzi
- Engin Şenkan
- Evrim Alasya
Terzi Tarih Duyuru Videosu
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