Google Pixel 7'nin Kamerası Kendi Kendine Parçalanıyor
Google'ın yeni Pixel 7 serisi telefonlarda sorunlar bitmek bilmiyor. Yeni sorun, telefonun kamerasının kendi kendine parçalanmasına neden oluyor. İşte detaylar!
Pixel 7 sahipleri Twitter ve Reddit'te, telefonun arka kamerasını kaplayan camın, telefonun darbe almamasına ya da düşürülmemesine rağmen kırıldığını bildiriyor. PhoneArena ve Android Police, telefonun genel satışa sunulmasından sadece bir ay sonra yani Kasım ayına kadar uzanan raporlarla, telefonlarındaki hasarı gösteren çok sayıda kişiden geri bildirimler topladı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda hem 599 dolarlık Pixel 7 hem de 899 dolarlık Pixel 7 Pro telefonların bu sorundan muzdarip olduğu görülüyor. Telefon sahipleri, hasarı gidermek için 200 ila 400 dolar arasında bir fiyat teklifi aldıklarını bildirirken, bazıları da Google'ın garanti kapsamında onarım yapmayı kabul ettiğini söylüyor.
Telefonların Kamerası Ortak Sıcaklığına Bağlı Olarak Kırılıyor
I was told by @madebygoogle that with no sign of physical damage it was my fault. Was quoted over $400 to fix. I do like the case @peakdesignltd pic.twitter.com/M8qGtEYqmG— Steven (@thverybestracer) December 27, 2022
Kırılmalara neyin neden olduğuna dair kesin bir bilgi mevcut değil ancak telefon sahipleri kırık camı telefonu sıcak bir yerden soğuk bir yere götürdükten sonra fark ettiklerini söylüyor.
Bir Twitter kullanıcısı, 16 santigrat derecelik bir odadan -2 derecelik bir odaya geçtikten sonra bunu fark ettiğini söylerken, Reddit'teki bir başka kullanıcı da telefonu -15 santigrat derecede yürüyüşe çıkardıktan sonra camın "kendiliğinden paramparça olduğunu" fark ettiğini belirtiyor.
Google'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'da Eski Uygulamalar Çalışmayacak
Normalde 64 bit uygulamaları destekleyen tüm Android cihazlar, eski 32 bit uygulamaları da destekliyor. Google, Android Geliştiricileri Blogunda, Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun yalnızca 64 bit uygulamaları destekleyen ilk Android telefonlar olduğunu onayladı.
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