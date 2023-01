Google Pixel 7'nin Kamerası Kendi Kendine Parçalanıyor

Pixel 7 sahipleri Twitter ve Reddit'te, telefonun arka kamerasını kaplayan camın, telefonun darbe almamasına ya da düşürülmemesine rağmen kırıldığını bildiriyor. PhoneArena ve Android Police, telefonun genel satışa sunulmasından sadece bir ay sonra yani Kasım ayına kadar uzanan raporlarla, telefonlarındaki hasarı gösteren çok sayıda kişiden geri bildirimler topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda hem 599 dolarlık Pixel 7 hem de 899 dolarlık Pixel 7 Pro telefonların bu sorundan muzdarip olduğu görülüyor. Telefon sahipleri, hasarı gidermek için 200 ila 400 dolar arasında bir fiyat teklifi aldıklarını bildirirken, bazıları da Google'ın garanti kapsamında onarım yapmayı kabul ettiğini söylüyor.

I was told by @madebygoogle that with no sign of physical damage it was my fault. Was quoted over $400 to fix. I do like the case @peakdesignltd pic.twitter.com/M8qGtEYqmG