Pixel 8 Serisi ve "Audio Magic Eraser" Özelliğinin Tanıtıldığı Klip Ortaya Çıktı

Yeni açılan bir X hesabı, Google Pixel 8 Pro'nun 14 saniyelik bir tanıtım klibini ve Audio Magic Eraser adlı yeni bir özelliğini sızdırdı.

Klip, yaklaşmakta olan en üst seviye Pixel'i yeni bir açık mavi renkte gösteriyor. Klip ayrıca 14 saniyelik kısa bir süreye sahipken, Google'ın Pixel 8 serisine nasıl yeni bir Magic Eraser özelliği ekleyeceğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Pixel 6 serisinde piyasaya sürülen ve o zamandan beri tüm Pixel modellerine, diğer bazı Android telefonlara ve hatta bazı iPhone ünitelerine sunulan orijinal Magic Eraser, fotoğraflarınızdaki istenmeyen şeyleri (canlılar dâhil) ortadan kaldırmaya yarıyor.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI