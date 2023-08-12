Pixel 8 Serisi ve "Audio Magic Eraser" Özelliğinin Tanıtıldığı Klip Ortaya Çıktı

Yeni açılan bir X hesabı, Google Pixel 8 Pro'nun 14 saniyelik bir tanıtım klibini ve Audio Magic Eraser adlı yeni bir özelliğini sızdırdı.

Klip, yaklaşmakta olan en üst seviye Pixel'i yeni bir açık mavi renkte gösteriyor. Klip ayrıca 14 saniyelik kısa bir süreye sahipken, Google'ın Pixel 8 serisine nasıl yeni bir Magic Eraser özelliği ekleyeceğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Pixel 6 serisinde piyasaya sürülen ve o zamandan beri tüm Pixel modellerine, diğer bazı Android telefonlara ve hatta bazı iPhone ünitelerine sunulan orijinal Magic Eraser, fotoğraflarınızdaki istenmeyen şeyleri (canlılar dâhil) ortadan kaldırmaya yarıyor.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

Audio Magic Eraser Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Audio Magic Eraser özelliğinin amacı ise kullanıcının "Gürültü", "İnsanlar" ve "Müzik" olarak nitelendirilen sesleri azaltmak veya artırmak için ekrandaki kaydırıcıları değiştirmelerine olanak tanıyarak kaydedilen bir videodaki sese ince ayar yapmaya yarıyor.

Tanıtımda kaykay yapan bir kızın kaydettiği videoyu izleyen biri gösteriliyor. Pixel 8 Pro'da, üzerinde "Audio Magic Eraser" yazan bir düğmeye basılıyor. Cihaz daha sonra "Gürültü", "İnsanlar" ve "Müzik" düğmeleri görünmeden önce "Sesleri tanımlama" yazısını okuyor ve kullanıcının "Gürültü" sesini azaltmak için değişiklikler yaptığını görebiliyoruz.

Klipte ayrıca Pixel 8'in Audio Magic Eraser'a sahip tek telefon (seri) olduğu ve Pixel serisinin Google tarafından tasarlanan tek telefon olduğu belirtiliyor.

Pixel 8 serisine artık giderek yaklaşıyoruz ve yaklaşık iki ay sonra, yani Ekim ayında tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.