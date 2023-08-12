Pixel 8 Serisi ve "Audio Magic Eraser" Özelliğinin Tanıtıldığı Klip Ortaya Çıktı
Pixel 8 serisinde yer alacak yeni Audio Magic Eraser özelliği ve telefonun tanıtıldığı 14 saniyelik bir klip ortaya çıktı. İşte detaylar!
Yeni açılan bir X hesabı, Google Pixel 8 Pro'nun 14 saniyelik bir tanıtım klibini ve Audio Magic Eraser adlı yeni bir özelliğini sızdırdı.
Klip, yaklaşmakta olan en üst seviye Pixel'i yeni bir açık mavi renkte gösteriyor. Klip ayrıca 14 saniyelik kısa bir süreye sahipken, Google'ın Pixel 8 serisine nasıl yeni bir Magic Eraser özelliği ekleyeceğini gösteriyor.
Bildiğiniz gibi Pixel 6 serisinde piyasaya sürülen ve o zamandan beri tüm Pixel modellerine, diğer bazı Android telefonlara ve hatta bazı iPhone ünitelerine sunulan orijinal Magic Eraser, fotoğraflarınızdaki istenmeyen şeyleri (canlılar dâhil) ortadan kaldırmaya yarıyor.
Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI— EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023
Audio Magic Eraser Özelliği Ne İşe Yarıyor?
Audio Magic Eraser özelliğinin amacı ise kullanıcının "Gürültü", "İnsanlar" ve "Müzik" olarak nitelendirilen sesleri azaltmak veya artırmak için ekrandaki kaydırıcıları değiştirmelerine olanak tanıyarak kaydedilen bir videodaki sese ince ayar yapmaya yarıyor.
Tanıtımda kaykay yapan bir kızın kaydettiği videoyu izleyen biri gösteriliyor. Pixel 8 Pro'da, üzerinde "Audio Magic Eraser" yazan bir düğmeye basılıyor. Cihaz daha sonra "Gürültü", "İnsanlar" ve "Müzik" düğmeleri görünmeden önce "Sesleri tanımlama" yazısını okuyor ve kullanıcının "Gürültü" sesini azaltmak için değişiklikler yaptığını görebiliyoruz.
Klipte ayrıca Pixel 8'in Audio Magic Eraser'a sahip tek telefon (seri) olduğu ve Pixel serisinin Google tarafından tasarlanan tek telefon olduğu belirtiliyor.
Pixel 8 Serisinin Depolama ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı
Google herkesin bildiğinin aksine yalnızca bir arama motoru devi değil. Şirket uzun yıllardır Pixel adı altında, teknolojilerini öncelikli olarak sunduğu bir telefon serisi üretiyor.
Pixel 8 serisine artık giderek yaklaşıyoruz ve yaklaşık iki ay sonra, yani Ekim ayında tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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