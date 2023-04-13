Pixel 8 Serisinin Ekran Boyutları Ortaya Çıktı: Beklenenden Küçük!

2023'ün en iyi Android telefonlarının hangileri olacağını söylemek için henüz çok erken. Öyle ki böyle bir tartışmayı Google'ın yeni Pixel serisini görmeden gerçekleştirmek de zor. Ne yazık ki şirketin bu yıl için resmî amiral gemisi serisini piyasaya sürmesi biraz zaman alacak ancak bu konuda ilginç bir bilgi daha aldık.

Önde gelen ekran endüstrisi analisti Ross Young, yakın zamanda attığı bir tweet'te Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kesin ekran boyutlarını açıkladı. Google'ın üst düzey seçeneği Pixel 8 Pro'nun oldukça standart bir 6.7 inç panele sahip olacağı bildiriliyor.

Bununla birlikte standart modeli selefinden önemli ölçüde daha küçük olacak ve görünüşe göre 6,16 inçlik bir ekranla (Pixel 7'deki 6,32 inçten daha düşük) donatılmış olarak gelecek. Young ayrıca panel üretiminin önümüzdeki ay başlayacağını iddia ediyor.

Pixel 8, Selefinden Önemli Ölçüde Küçük Olacak

Standart Pixel 8'in ekranı konusunda büyük tartışmalar yaşandığını belirtmek gerek. Başlangıçta cihazın ilk görüntüleri internette yayınlandığında, genel fikir birliği telefonun çok kompakt bir form faktörüne sahip olacağı yönündeydi. Hatta sızıntının orijinal kaynağı olan @OnLeaks, Pixel 8'in 5,8 inç ekrana sahip olacağını ve Pixel 7a'dan daha küçük olacağını iddia etmişti fakat daha sonra tahminini düzeltti ve panel boyutunun 6,2 inç'e daha yakın olacağını belirtti.

Şimdi somut bir sayıya ulaşmış gibi görünüyoruz. Öyle ki referans olarak Ross Young ekranla ilgili her konuda en güvenilir kaynaklardan biri konumunda. Bununla birlikte bunun hâlâ bir sızıntıdan ibaret olduğunu es geçmemek gerek.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro muhtemelen 2023'ün sonlarında piyasaya sürülecek olsa da önümüzdeki ay Google I/O'da bir ön gösterim gerçekleştirilmesi bekleniyor.