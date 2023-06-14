Pixel Watch'ın Düşme Algılama Sensörü Nasıl Eğitildi? Google Açıkladı!

Google'ın Pixel Watch'taki düşme algılama özelliği, cihazın sizi kontrol etmesini ve tıbbi yardıma ihtiyacınız olup olmadığını sorgulamasını sağlıyor. Bir Keyword blog yazısında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Google, ilk akıllı saatinde düşme algılamayı çalıştırmak için neler gerektiğini açıklıyor.

"Sert düşüş"ün gerçekte ne anlama geldiğini anlamak için Google'ın bu özellikteki ürün lideri Paras Unadkat şunları söyledi: "Çok sayıda veri toplayarak ve yapay zekâ modellerimizi farklı veri setleri üzerinde eğiterek, farklı hareket kalıpları arasında ayrım yapabiliyoruz..."

Google, Pixel Watch'ın Düşme Algılama Sensörlerini Nasıl Eğitti?

Şirket, düşmenin bir hareket sensörüne nasıl göründüğünü araştırmak için üniversitelere ve laboratuvarlara başvurdu. Farklı senaryolardaki düşmeler ve bir kişinin dengesini kaybettiğinde nasıl tepki verebileceğini simüle etmek için düzenekler oluşturuldu.

Google daha sonra farklı düşme türlerini görselleştirmek için bir dizi araç kullandı. Şirket ayrıca fiziği de test etti ve çeşitli vücut tiplerimizin yanı sıra insanların değişen uzuv uzunluklarını da dikkate aldı.

Tüm bu veriler daha sonra cihazın sensörleri için eğitim materyali olarak kullanıldı. Google, Pixel Watch'taki çok sayıda küçük sensörün yalnızca hareketlerinizi değil aynı zamanda kalp atış hızınızı, adımlarınızı ve uykunuzu da ölçmek için orada olduğundan bahsediyor.

Saatin içindeki hareket sensörleri, insan vücudunun sert bir düşüşe tipik olarak nasıl tepki verdiğini de araştırıyor. Mountain View merkezli şirketin gerçekleştirdiği algoritma görevleri, saatin içindeki hareket sensörlerini her küçük tökezlemenin acil bir durum olmadığını anlayacak şekilde daha iyi eğitmeyi başardı.

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