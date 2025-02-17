Piyasa Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Piyasa yeni bölüm ne zaman? İlayda Alişan'ın yeni dizisi hangi gün yayınlanacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Piyasa dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Ayça Bingöl ve İlayda Alişan'ın yeni dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapıyor. Peki, Piyasa dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!
Piyasa Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Piyasaya dizisinin ilk bölümü 22 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin ikinci bölümü 1 Mart, üçüncü bölümü ise 8 Mart tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Piyasa yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Piyasa 1. bölüm tarihi: 22 Şubat 2025
- Piyasa 2. bölüm tarihi: 1 Mart 2025
- Piyasa 3. bölüm tarihi: 8 Mart 2025
- Piyasa 4. bölüm tarihi: 15 Mart 2025
- Piyasa 5. bölüm tarihi: 22 Mart 2025
- Piyasa 6. bölüm tarihi: 29 Mart 2025
- Piyasa 7. bölüm tarihi: 5 Nisan 2025
- Piyasa 8. bölüm tarihi: 12 Nisan 2025
- Piyasa 9. bölüm tarihi: 19 Nisan 2025
- Piyasa 10. bölüm tarihi: 26 Nisan 2025
- Piyasa 11. bölüm tarihi: 3 Mayıs 2025
- Piyasa 12. bölüm tarihi: 10 Mayıs 2025
- Piyasa 13. bölüm tarihi: 17 Mayıs 2025
- Piyasa 14. bölüm tarihi: 24 Mayıs 2025
- Piyasa 15. bölüm tarihi: 31 Mayıs 2025
Piyasa Dizisi Hangi Gün Yayınlanacak?
Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa dizisi cumartesi günleri yayınlanacak.
Piyasa Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Piyasa dizisi Kanal D’de yayınlanacak. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebileceksiniz.
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Piyasa Dizisi 1. Bölüm Fragmanı
Piyasa Dizisi Oyuncuları
- Alp Navruz
- İlayda Alişan
- Ayça Bingöl
- Zuhal Olcay
- Damla Colbay
- Fırat Altunmeşe
- Vural Şahanoğlu
- Asya Kasap
- Aydan Burhan
- Halil Demir
- Hilmi Ahıska
- Metehan Parıltı
- Yurdaer Okur