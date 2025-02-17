Piyasa dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Ayça Bingöl ve İlayda Alişan'ın yeni dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapıyor. Peki, Piyasa dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!

Piyasa Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Piyasaya dizisinin ilk bölümü 22 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin ikinci bölümü 1 Mart, üçüncü bölümü ise 8 Mart tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Piyasa yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Piyasa 1. bölüm tarihi: 22 Şubat 2025

22 Şubat 2025 Piyasa 2. bölüm tarihi: 1 Mart 2025

1 Mart 2025 Piyasa 3. bölüm tarihi: 8 Mart 2025

8 Mart 2025 Piyasa 4. bölüm tarihi: 15 Mart 2025

15 Mart 2025 Piyasa 5. bölüm tarihi: 22 Mart 2025

22 Mart 2025 Piyasa 6. bölüm tarihi: 29 Mart 2025

29 Mart 2025 Piyasa 7. bölüm tarihi: 5 Nisan 2025

5 Nisan 2025 Piyasa 8. bölüm tarihi: 12 Nisan 2025

12 Nisan 2025 Piyasa 9. bölüm tarihi: 19 Nisan 2025

19 Nisan 2025 Piyasa 10. bölüm tarihi: 26 Nisan 2025

26 Nisan 2025 Piyasa 11. bölüm tarihi: 3 Mayıs 2025

3 Mayıs 2025 Piyasa 12. bölüm tarihi: 10 Mayıs 2025

10 Mayıs 2025 Piyasa 13. bölüm tarihi: 17 Mayıs 2025

17 Mayıs 2025 Piyasa 14. bölüm tarihi: 24 Mayıs 2025

24 Mayıs 2025 Piyasa 15. bölüm tarihi: 31 Mayıs 2025

Piyasa Dizisi Hangi Gün Yayınlanacak?

Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa dizisi cumartesi günleri yayınlanacak.

Piyasa Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Piyasa dizisi Kanal D’de yayınlanacak. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebileceksiniz.

Piyasa Dizisi 1. Bölüm Fragmanı

Piyasa Dizisi Oyuncuları