3.175 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çeşitli türlerdeki oyunlar sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 30 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Naruto To Boruto: Shinobi Striker ve ARK: Survival Ascended'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Fatal Fury: City of the Wolves ve Control Ultimate Edition'ı ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Bu kampanya sadece Xbox için geçerli.

Kampanya kapsamında söz konusu oyunları oynayabilmek için Xbox konsolu üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Yükle" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme süreci başlayacaktır. İndirme bittikten sonra oyun otomatik olarak yüklenecektir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra söz konusu oyunları kampanya bitene kadar oynayabilirsiniz.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Nasıl Bir Oyun?

Naruto To Boruto: Shinobi Striker, anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda 4'er kişilik iki takım karşı karşıya geliyor. Oyunda ister Naruto evreninden tanıdığımız karakterlerden birini seçebiliyor ister kendimiz bir karakter oluşturabiliyoruz. Oyunda savunma ve saldırı dahil olmak üzere çeşitli sınıflar bulunuyor. Bu sınıfların kendine özgü yetenekleri mevcut.

ARK: Survival Ascended Nasıl Bir Oyun?

En iyi dinozor oyunları arasında yer alan ARK: Survival Ascended, 2015 yılında piyasaya sürülen Ark: Survival Evolved'ın Unreal Engine 5 motoruyla yeniden yapılmış yani remake sürümüdür. Oyunda dinozorlarla dolu bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında kolayca geçiş yapabiliyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.

Control Ultimate Edition Nasıl Bir Oyun?

Control Ultimate Edition'da doğaüstü güçlere sahip Jesse Faden isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda Faden, uzun zaman önce meydana gelen gizemli olay esnasında kaybolan kardeşini bulmaya çalışıyor. Aksiyon ve macera türlerindeki oyun 85 Metacritic puanına sahip. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.

Fatal Fury: City of the Wolves Nasıl Bir Oyun?

Fatal Fury: City of the Wolves, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. İki boyutlu bir dünyaya sahip olan oyun anime tarzı görselliğe sahip. İki farklı kontrol sistemi bulunuyor. Smart Style, bu tarz oyunları yeni oynamaya başlayanlar için ideal. Tek tuşla ve yön kombinasyonlarıyla karmaşık komboları ve özel hareketleri kolayca yapabiliyorsunuz. Arcade Style ise geleneksel dövüş oyunu mekaniklerini içeriyor. Çevrim içi ve tek oyunculu modlarıyla birlikte gelen oyun 80 Metacritic puanına sahip.

Editörün Yorumu

Xbox'ta kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları daha önce Xbox Series S konsolunda oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle Control uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Bu oyunun özel güçler nedeniyle Prototype havasına sahip olması dikkatimi çekmişti. Naruto'yu seven biri olarak Naruto To Boruto: Shinobi Striker'ın da eğlenceli bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum.