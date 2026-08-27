7 Yıl Güncelleme Garantili Galaxy S26 FE Tanıtıldı! Güçlü İşlemcisi Var

Samsung, Galaxy S FE (Fan Edition) serisine bir yeni model daha ekledi. Amiral gemisi deneyimini daha ulaşılabilir bir fiyat etiketi üzerinden edinmeyi mümkün hâle getiren Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı. Üçlü kamera düzeni ile gelen model, güçlü işlemci başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Parlaklık Değeri: 1.900 nit

1.900 nit Ekran Koruması: Gorilla Glass Victus+

Gorilla Glass Victus+ Boyutlar: 161,6 x 76,9 x 7,4 mm

161,6 x 76,9 x 7,4 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası İşlemci: Exynos 2500 (3 nm)

Exynos 2500 (3 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana kamera: 50 MP (OIS)

50 MP (OIS) Ultra geniş açı kamera: 12 MP

12 MP Telefoto kamera: 8 MP (3x optik yakınlaştırma)

8 MP (3x optik yakınlaştırma) Ön kamera: 12 MP

12 MP Batarya Kapasitesi: 4.900 mAh

4.900 mAh Kablolu şarj: 45W (Yaklaşık 30 dakikada yüzde 69)

45W (Yaklaşık 30 dakikada yüzde 69) Kablosuz şarj: 15W

15W Ters kablosuz şarj: Destekleniyor

Destekleniyor Mobil bağlantı: 5G

5G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: 5.4

5.4 İşletim sistemi: Android 17

Android 17 Arayüz: One UI 9

One UI 9 Güncelleme desteği: 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi

7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi Yapay zeka özellikleri: Circle to Search, Photo Assist, My FanCam

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy S26 FE'nin ekran boyutu 6,7 inç. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık değeri sunuyor. Çözünürlük ile ekran boyutu, günlük kullanım için oldukça uyumlu. Görüntüler yeterince keskin olacaktır. Ekran teknolojisi de canlı renkler ve derin siyahlar sağlayacaktır. Yüksek yenileme hızı, menüler arası geçiş de dahil olmak üzere birçok işlemi oldukça akıcı hâle getirirken parlaklık değeri ise dışarıda ve güneş altında ideal bir deneyim sunacaktır.

Samsung Galaxy S26 FE'nin İşlemcisi Nedir?

Cihazda Exynos 2500 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, daha önce Samsung Galaxy Z Flip 7 için de tercih edilmişti. Oyun performansı açısından epey tatmin edici olduğu söylenebilir. Call of Duty Mobile'da yüksek ayarlarda ortalama 61 FPS veriyor. PUBG Mobile'da ise "Ultra HDR" ayarda ortalama 41 FPS elde edebiliyorsunuz. Injustice 2'de ise ortalama 120 FPS'e sahip olunabiliyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma destekli telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyindeyse 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Elbette ki çözünürlük tek başına kalite üzerinde belirleyici rol oynamıyor ama önceki modellerde de gördüğümüz üzere Galaxy S26 FE'de de kaliteli günlük çekimler elde edilebileceği söylenebilir.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26 FE için 699.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 33 bin 693 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 66 bin TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı bir fiyat üzerinden de satışa sunulabileceğini not düşelim.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy S26 FE henüz satışa sunulmadı, 4 Eylül 2026'dan itibaren belirli pazarlarda sunulmaya başlanacak. Türkiye'de de ilerleyen günlerde raflardaki yerini alacaktır. Bu arada hatırlatmak gerekirse Türkiye'de şu an hem Galaxy S24 FE hem Galaxy S25 FE satın alınabiliyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S26 FE'nin yoğun talep görecek akıllı telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemcisi sayesinde oyunlarda oldukça iyi bir iş çıkaracaktır. 120Hz yenileme hızı da bu deneyimi oldukça ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Kamerası da günlük çekimlerde oldukça etkileyici sonuçlar sağlayacaktır.