Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Sistem Değişti!

İkinci el araç satın alacaklar, plakasını kaybedenler veya deforme olan plakasını yenilemek isteyenler için önemli bir duyuru var. 2026 yılı itibariyle plaka basım ücretleri ve ödeme yöntemleri tamamen değişiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

2026 Yılı Plaka Basım ve Tescil Ücreti Belli Oldu!

2 Şubat 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi. Devamında eskiden plaka basım ücreti plaka basım atölyelerine nakit olarak ödenebilmekteydi.

Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık sadece Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ödemeler yapılabilecek. Ayrıca ödeme esnasında noter tarafından verilen plaka basım belgesinde yer alan referans numarasının kontrolü zorunlu olacak.

Ayrıca bahsi geçen tüm yeni kurallar kayıp çalıntı, deforme olmuş plakanın yenilenmesi gibi diğer basım sebepleri için de geçerli olacak. Bu noktada plaka basımı yapmak isteyen tüketicilerin ilk etapta en yakın noter kurumunu ziyaret etmeleri gerekmekte.

2025 yılında ise plaka basım ücreti 558 TL olarak belirlenmişti. 850 TL'lik fiyat güncellemesiyle birlikte plaka basım ücretine de yüzde 52,6 gibi rekor bir zam gelmiş oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...