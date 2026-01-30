Fiyatlar Cep Yakıyor Ama Türkiye Elektrikli Araç Satışında Zirve Yaptı

Elektrikli otomobiller artık hayatımızın değişilmez parçalarından biri olmaya başladı. Bu noktada pek çok marka yeni modellerini Türkiye'ye getirirken bayilerdeki stoklarda hızla eriyor. Peki 2025 yılında Türkiye'de kaç adet elektrikli otomobil satıldı? İşte konuyla ilgili detaylar...

2025’te Avrupa’da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler!

Almanya – 545.141 İngiltere – 473.348 Fransa – 326.922 Türkiye – 189.868 Norveç – 172.231 Hollanda – 156.139 Belçika – 143.849 Danimarka – 126.542 İspanya – 101.627 İsveç – 99.723

2025 yılında Avrupa pazarında kelimenin tam anlamıyla elektrikli otomobil çılgınlığı yaşandı. Bu kapsamda özellikle sanayinin beşiği Almanya rekora koşarken onu hemen arkasından İngiltere, Fransa ve Türkiye takip etti.

2025 yılında toplamda 2,5 milyon adet elektrikli otomobil Avrupa'da satıldı. Bunların 545 bin adedini Almanya oluştururken İngiltere'de ise 473 bin adet satıldı. Satış rakamları 2024 yılına göre azımsanamayacak bir artış gösterdi.

2025 yılında Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı ise 189 bin 868 adet olarak belirlendi. Satışların çok büyük bir kısmını Tesla ve Togg modelleri oluştururken Volkswagen, Renault, BYD gibi markalar da pastadan önemli paylar aldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...