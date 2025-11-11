Google'dan Yeni Karar! Bu Uygulamalara Geçit Vermeyecek

Google, Android telefonların şarjının gereksiz tüketilmesine neden olan uygulamalar için harekete geçti. Play Store üzerinden indirdiğiniz uygulamalar için geçerli olacak yeni politika kapsamında arka planda gereksiz bir şekilde çalışmaya devam ederek şarj tüketimine neden olan uygulamalara ceza verilmeye başlanacak.

Google, Gereksiz Şarj Tüketen Uygulamaları Cezalandıracak

Google, geliştiricilere yönelik yaptığı son duyuruda Android kullanıcılarının telefonlarının şarjını gereksiz bir şekilde tüketen uygulamalara uygulanacak yaptırımları açıkladı. Bu yeni politika, müzik dinleme ve dosya indirme gibi geçerli bir sebep olmadan arka planda çalışarak şarj tüketimine yol açan uygulamalara odaklanıyor.

Teknoloji devi eğer uygulama 24 saat içinde iki saatten fazla bir süre boyunca cihazın gereksiz yere çalışmasına neden olursa bunu tespit edip uygulamanın Play Store önerilerinde daha az öne çıkmasını sağlayacak. Bununla birlikte Play Store'daki sayfasında uygulamanın daha hızlı şarj tüketeceğini gösteren bir uyarı yerleştirilecek.

Şirket, bu politika ile geliştiricileri daha iyi optimize edilmiş uygulamalar geliştirmeye yönlendirmek istiyor. Öte yandan sıradan kullanıcıların da uygulamaların şarj tüketimine nasıl bir etkisi olduğunu anlamasını ve uygulamayı kullanıp kullanmama kararını buna göre vermesini sağlamayı amaçlıyor. Şirket, bu kural ihlaline karşı ciddi yaptırım uygulayarak kararın tüm geliştiriciler tarafından kabullenilmesini sağlamayı planlıyor.

Play Store üzerinden uygulama yayınlayan geliştiricilerin 1 Mart 2026 tarihine kadar uygulamalarını karara uygun bir hâle getirmesi gerekecek. Aksi hâlde uygulamaları geri plana atılacak, kullanıcılar tarafından kolayca keşfedilemeyecek ve bunun sonucunda da indirme sayılarında çok ciddi bir düşüş meydana gelecek.

Bu arada telefonunuzun şarjının daha uzun süre gitmesini sağlamak için sizin de atabileceğiniz birkaç adım olduğunu belirtmek gerekiyor. Ekran parlaklığını azaltmak, karanlık temaya geçmek, gereksiz widget'ları kaldırmak, canlı duvar kâğıtları yerine sabit duvar kâğıtları kullanmak, bunlardan sadece birkaçı. Google'ın kararını kendi adımlarınızla desteklerseniz telefonunuzun şarjı normalden daha uzun süre gidebilir.