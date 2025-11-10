Windows 11'e Bomba Özellik Geliyor! Görüntüler Hızlıca Düzenlenecek

Windows 11, birçok önemli uygulama ile beraber geliyor. Kullanıcıların birçok konuda üçüncü taraf yazılımlara ihtiyaç duymadan işlerini tamamlamasına imkân tanıyan bu araçların arasında ise en çok Ekran Alıntısı Aracı ön plana çıkıyor. Microsoft, bu aracına çok daha işlevsel olmasını sağlayacak birçok özellik getirdi.

Yıllar içinde tükenmez kalem, vurgulayıcı, silgi, şekiller, OCR (optik karakter tanıma yani fiziksel belgeleri seçilebilir hâle getirme) gibi özelliklere kavuşan araç şimdi de aldığınız ekran görüntülerine doğrudan bu araç üzerinden yazı eklemenizi mümkün hâle getiren bir özellik geliyor.

Windows 11'de Ekran Görüntülerine Yazı Yazılabilecek

PhantomOfEarth tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan bir videoya göre Windows 11'le birlikte gelen Ekran Alıntısı Aracı yakında doğrudan bu araç üzerinden ekran görüntülerine yazılar eklemenize imkân tanıyacak. Bilindiği üzere bir ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sağ alt köşesinde bir bildirim çıkıyor.

Windows 11's Snipping Tool is finally getting the ability to insert text when editing screenshots! Here's a look at the feature: pic.twitter.com/IbVdWBddy7 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) November 9, 2025

Bu bildirimin üzerine bastıktan sonra sizi Ekran Alıntısı Aracı'nın görsel düzenleme bölümü karşılıyor. Burada hâlihazırda görüntünün belirli kısımlarını çizebiliyor, vurgulayabiliyor ve hatta görüntüdeki tüm metni veya bir metnin sadece bir kısmını kopyalayabiliyorsunuz. Bu seçeneklerin arasına eklenecek yazı yazma aracı ise ekran görüntüsüne istediğiniz herhangi bir şeyi yazmanızı sağlayacak.

Şimdiye kadar böyle bir özellik mevcut olmadığı için kullanıcılar yazı eklemek için iki yoldan birini tercih ediyordu. Ya Ekran Alıntısı Aracı'nın düzenleme bölümünde bölümünde yer alan Paint simgesine basarak görüntüyü doğrudan Paint üzerinden açıyorlardı ya da kopyalanan görüntüyü Paint dâhil herhangi bir görsel düzenleme aracına yapıştırıp üzerine yazı ekliyorlardı.

Görünüşe göre bu yeni özellik, Paint de dahil olmak üzere herhangi bir ekstra araç kullanmanıza gerek kalmadan ekran görüntülerinizin boş kısımlarına istediğiniz yazıları eklemenize imkân tanıyarak size büyük zaman kazandıracak. Bu arada Paint'e son zamanlarda gelen önemli özellikleri de unutmamak gerekiyor.

Microsoft, bir zamanlar çok temel özelliklerle sınırlı olan Paint'e yapay zeka destekli özellikler getirerek uygulamayı Adobe Photoshop gibi gelişmiş uygulamalarla rekabet edebilecek bir konuma taşıdı. Kullanıcılar artık Paint'te birkaç kelime girerek istediği resmi oluşturabiliyor, arka planı kaldırabiliyor ve katmanlarla çalışabiliyor. İleride bu özelliklerin daha da artması bekleniyor.