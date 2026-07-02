PlayStation 6 Çıkış Tarihi Netleşmiş Olabilir! Kutulu Oyun Kararının Etkisi Var Gibi

Dün itibarıyla Sony tarafından alınan kutulu oyun üretiminin durdurulacağı kararı, görünüşe göre yeni nesil PlayStation konsolunun çıkış tarihine dair güçlü bir ipucu verdi. Elbette ortada resmi bir gelişme yok, ama çıkış aralığı da son yaşanan gelişmeler ile iyice daraldı diyebiliriz.

Sony, Kutulu Oyunlar Hakkında Ne Demişti?

Sürpriz bir şekilde yapılan duyuruya bakılırsa, 2028 yılının Ocak ayı itibarıyla kutulu oyun üretimi durdurulacak. Diğer bir deyişle, 2028 yılı içerisinde çıkacak birinci ve üçüncü parti PlayStation oyunlarının tamamı artık PlayStation Store üzerinden indirilecek. Perakendeciler üzerinden satışa sunulacak olan oyunlar ise dijital indirme koduna sahip olacak. Aynı GTA 6 ile yaşanan durum olacak diyebiliriz.

Elbette bu, çoğu oyuncu için nahoş bir durum oldu. Çünkü, bilhassa COVID-19 ile dijitale olan rağbet artmış olsa da halen kutuluyu tercih eden oyuncular da var. Japon teknoloji devinin aldığı kritik karar, tüketici alışkanlıklarının değişmesine bağlanıyor. Ne var ki dükkan dükkan gezip de sıfır alan, ikinci el pazarını kullanan veya alım-satım yapmayı seven oyuncular için yıllar öncesine dayanan bir devrin sonu geliyor.

PlayStation 6 2028 Yılından Önce Gelmeyecek Mi?

Diğer yandan, söz konusu kararın ardından, Game File sitesine yansıyan bir rapora bakılırsa, Ampere Analysis şirketinden Kıdemli Oyunlar Analisti Piers Harding-Rolls, PlayStation 6 ile 2028 öncesinde buluşamayabileceğimizi söylüyor. Bunda bütünüyle dijitale geçişin etkili olduğunu öne süren analistler, Japon teknoloji devinin yeni nesle böylesi bir strateji ile geçmeyi istediği tahmininde bulunuyorlar.

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, PlayStation 6 için çıkarılabilir disk sürücü ile gelebileceği iddia edilmişti. Hatta ilk testinde PlayStation 5 Slim ile yapıldığı söylenmişti. Ancak son yaşananlar, bu ihtimali de tamamıyla ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Bu da yakın bir zaman önce $1000 seviyesine ulaşan üretim maliyetini düşürmek adına atılacak bir adım olabilir.

Diğer yandan şunu da unutmamak gerekir ki, PlayStation 6 için geriye uyumlu olacağı söylenmişti. Diğer bir deyişle, PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarını yeni nesil PlayStation üzerinde oynayabilmemiz mümkün olacak. Bu iki konsolda hem dijital ve hem de kutulu oyunlar desteklendiği için çıkarılabilir disk sürücü ihtimali aslında güncelliğini koruyabilir. Ne var ki Japon teknoloji devi, her şeye rağmen, mevcut oyunların dijitalde de olduğunu göz önünde bulundurarak, çıkarılabilir disk sürücüyü bütünüyle devre dışı bırakabilir.

Editörün Yorumu

Gerek bellek ve depolama alanı krizi, gerekse de kutulu oyun üretiminin durdurulması konusu olsun, PlayStation 6 için tam bir bilinmezlik söz konusu olmaya devam ediyor. Elbette fiyatının biz oyunculara nasıl yansıyacağı da büyük bir merak konusu diyebilirim. Sektör olarak, uzun zamandır hayli sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz aşikâr. Açıkçası şahsi fikrim, yeni neslin öyle pek de oyuncu dostu bir nesil olmayacağını düşünüyorum. Gerek konsollar ve gerekse de oyun fiyatları açısından her yer yangın yeri olacak. Umarım yanılırım.