OnePlus Nord 7, Fark Yaratacak Bir Özellikle Birlikte Geliyor

OnePlus, Nord 7 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Nord 7'nin ekran özellikleri açıklığa kavuştu. OnePlus'ın merakla beklenen yeni telefonu yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

OnePlus Nord 7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Nord 7, AMOLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Bu sayı ne kadar yüksekse ekran o kadar akıcı ve pürüzsüz görünüyor. Örneğin yüksek Hz değerine sahip telefonda sosyal medyada aşağı doğru kaydırırken veya menüler arasında gezerken takılma hissetmezsiniz. Yani çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Akıcı ekran deneyimi için 120Hz veya 144Hz gibi yüksek değerler fazlasıyla yeterlidir. Yani 185Hz yenileme hızına sahip Nord 7 de çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Bu arada AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu da hem film ve dizi izlemeyi hem de oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. AMOLED'in çok canlı renklere de sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Nord 6, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hıız ve 3.600 nit parlaklık sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 3.600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Parlaklık, ekranın dışarıya ne kadar ışık verebildiğini gösteriyor. Parlaklık ne kadar yüksek olursa ekran o kadar canlı görünüyor ve özellikle günşeli günlerde ekranı görmek oldukça kolay hâle geliyor. Nit ise ekran pralaklığını ölçmek için kullanılıyor. Bu arada telefonlar en yüksek nit değerine genellikle manuel olarak parlaklık sona getirildiğinde değil otomatik parlaklık açıkken ve üzerine doğrudan güneş ışığı geldiğinde anlık olarak çıkıyor.

3.600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yani Nord serisinin yeni modeli dışarıda sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. Bu da telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyecek. Bu arada OnePlus Nord 5'te 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık tercih edilmişti.

OnePlus Nord 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre OnePlus Nord 7, 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Nord 7, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 7 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus Nord 6, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OnePlus Nord 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 6, 42 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Nord 7'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 45 bin TL fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord 7'nin yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekranı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. AMOLED ekran ise telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.