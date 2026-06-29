Yeni Porsche Cayenne Electric Türkiye'de! Fiyatı Göz Dolduruyor

Uzun bir zamandan beri beklenen Porsce Cayenne Electric, Türkiye'deki otomobil tutkunları ile buluşturuldu. Sunduğu yüksek performansla dikkatleri üzerinde toplayacak olan elektrikli aracın Türkiye fiyatı da açıklığa kavuştu. Ne var ki fiyatı geniş bir kitlenin erişebileceği seviyenin bir hayli üzerinde.

Yeni Porsche Cayenne Electric'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Porsche Cayenne Electric için 11 milyon 796 bin 750 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Sahip olduğu özellikleri göz önüne alacak olursak aracın bu kadar yüksek bir fiyata sahip olmasının arkasında sadece Porsche markası değil, arabanın motor ve batarya ile sunduğu avantajlar bulunuyor. Yani siz sadece logo için değil, yüksek performans için de para harcamış oluyorsunuz.

Yeni Porsche Cayenne Electric'in Özellikleri Neler?

Güç: 300 kW (408 beygir)

300 kW (408 beygir) Kalkış kontrolü ile overboost gücü: 325 kW (442 beygir)

325 kW (442 beygir) Maksimum tork: 835 Nm

835 Nm Maksimum hız: 230 km/sa

230 km/sa Kalkış kontrolü ile hızlanma: 0-100 km/sa için 4,8 saniye, 0-160 km/sa için 11,3 saniye, 0-200 km/sa için 18,4 saniye hızlanma süresi

0-100 km/sa için 4,8 saniye, 0-160 km/sa için 11,3 saniye, 0-200 km/sa için 18,4 saniye hızlanma süresi Karma menzil: 577-642 km

577-642 km Şehir içi menzil: 728-806 km

728-806 km Batarya kapasitesi: 113.0 kWh

113.0 kWh Maksimum güçte DC ile şarj süresi (%10-80): 16 dakika

16 dakika Elektrik tüketimi ortalama: 21,8-19,7 kWh/100 km

21,8-19,7 kWh/100 km Şehir içi elektrik tüketimi: 17,2-15,6 kWh/100 km

17,2-15,6 kWh/100 km Bagaj bölmesi hacmi (ön): 90 litre

90 litre Açık bagaj bölmesi hacmi (arka koltukların üst kenarına kadar): 781 litre

781 litre En geniş bagaj bölmesi hacmi (ön koltukların arkasında, tavana kadar): 1.588 litre

Porsche Cayenne Electric Ne Kadar Güçlü?

Porsche Cayenne Electric, normal sürüş modunda 300 kW (408 beygir) güç sunuyor. Bu da onu şu an yollarda görülen çoğu otomobilden çok daha güçlü hâle getiriyor. Özellikle otobanda giderken gaza basıldığında hiç zorlanmadan hızlanmayı mümkün hâle getirecektir.

Aracın en iyi yanı, kısa sürede hızlanmanızı mümkün kılacak overboost sistemle gelmesi. Kalkış kontrolü sayesinde araç patinaj yapmadan maksimum hızla kalkıyor. Overboost sayesinde motor kısa süreliğine limitlerini aşarak ekstra güç üretiyor. Bu mod devreye girdiğinde araç maksimum performans sergileyerek 325 kW (442 beygir) güce ulaşıyor. Bu anlık güç artışı, ilk kalkış anında büyük bir ivme yaklamanızı sağlıyor.

Diğer yandan araba 835 Nm güç üretiyor. Bilindiği üzere beygir gücü bir aracın ne kadar hızlı gideceğini belirliyor. Tork ise aracın çekiş gücünü ifade ediyor ki 835 Nm oldukça yüksek bir değer. Tork değerinin bu kadar yüksek olması, dik yokuşları sanki düz yolda ilerliyormuşsunuz gibi tırmanmasına yardımcı oluyor.

Porsche Cayenne Electric'in Performans Verileri Neler?

Araç kalkış kontrolünün de etkisiyle 0'dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşıyor. Bu özellik, gaza basılır basılmaz 442 beygir gücü elde etmenize ve anlık hızlanmanıza olanak tanıyor. Yani siz nefes alıp verene kadar çoktan o yüksek hıza ulaşmış oluyorsunuz.

Çoğu aracın 0-100 km/sa hızlanma süresi düşük olsa da yüksek hızlara ulaşıldığında rüzgar direnci sebebiyle aynı performans sürdürülemez ama Cayenne Electric için farklı bir durum söz konusu. Araç 0'dan 160 km/sa hıza 11,3 saniyede ulaşıyor, 0-100 km/sa hızlanması ise 18,4 saniyede gerçekleşiyor. Bu da motorun yüksek hızlarda dahi gücünü koruduğunu gösteriyor. Bu arada arabanın ulaşabileceği maksimum hız 230 km/sa olarak belirtildi. Bu sınır, motorun daha fazlasına çıkamayacağından değil, güvenlik amaçlı bir sınırlama.

Porsche Cayenne Electric Ne Kadar Menzil Sunuyor?

Aracın şehir içi menzil değeri 728-806 kilometre olarak belirlendi. Şehir içinde kullanımda hızlar genelde düşük olur, rüzgar direnci keza. O yüzden 806 kilometreye varan menzil pek şaşırtıcı değil. Sürücü genellikle şehir içinde kullanacaksa oldukça uzun bir süre boyunca şarj ihtiyacı duymayabilir.

Gelelim karma menzile. Otomobil ve şehir içi kullanımın karıştırıldığı senaryoda araba 577-642 kilometre menzil sağlıyor. Bu da özellikle uzun yolculuklarda ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Şarj sorunu yaşamadan rahatça yolculuk yapmayı mümkün kılacaktır. Öte yandan araç 113 kWh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 0'dan yüzde 100 değerine şarj olma süreleri ise şu şekilde:

9,6 kW'ta şarj süresi (AC): 13 saat

13 saat 11 kW'ta şarj süresi (AC): 11 saat

11 saat 19.2 kW'ta şarj süresi (AC): 6,5 saat

6,5 saat 22 kW'ta şarj süresi (AC): 5,75 saat

5,75 saat 150kW doğru akım (DC): 26 dakika

26 dakika Maksimum şarj gücünde doğru akım (DC): 16 dakika

Editörün Yorumu

Porsche Cayenne Electric'in bana göre en önemli avantajı motorunda. 0'dan 100 km/sa hıza sadece 4,8 saniye gibi bir sürede ulaşıyor ve bunu yüksek hızlarda korumaya devam ediyor. Öte yandan gerçekçi şartlarda da oldukça dikkate değer bir menzil sağlıyor. Karma kullanımda bile oldukça yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii, aracın iç ve dış tasarımı da lüks öncelikli. Tüm bunları göz önüne alacak olursak ortaya çıkan bu fiyatın şaşırtıcı olmadığını söyleyebilirim.