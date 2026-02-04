Güncel Oyun Haberlerini PlayStation Karakterlerinden Alabileceksiniz

Geçtiğimiz aylarda Horizon serisinden Aloy karakterini canlandıran Ashly Burch ve yakın bir zaman önce de Master Chief karakterine hayat veren Steve Downes, yapay zeka seslendirme konusundaki düşüncelerini dile getirmişlerdi. Burch teknolojinin kendisini kaygılandırdığını ve Downes ise sesinin izni olmadan kopyalanmasına karşı olduğunu ifade etmişti. Ancak Sony tarafından alınan patent, yapay zekanın oyunlardaki kullanımıyla ilgili tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

PlayStation Karakterleri Podcast Yayınları Gerçekleştirecek Gibi Görünüyor

Japon teknoloji devi tarafından alınan bir patent, PlayStation karakterlerinin Podcast yayınları yapmalarına olanak tanıyacak. İşleyiş olarak oyuncuların PlayStation profilleri analiz edilecek ve elde edilecek veriler ile mesela Ellie Williams, Jin Sakai veya Kratos sunuculuğunda kişisel yayınlar oluşturulabilecek. İşin ilginç yanı ise bu yayınlar sadece seslendirme ile değil, fragmanlar, görseller ve videolar ile de desteklenecek.

Söz konusu Podcast yayınlarının ilgi alanlarımız, oynadığımız oyunlar ve platform genelindeki kullanım alışkanlıkları baz alınarak oluşturulacağı ve oyuncuya özel esprilerin dahi yapılabileceği ifade edilmiş. Görünüşe göre Sony, LLM’yi (Geniş Dil Modeli) PlayStation ekosistemine entegreyi daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

Ancak bu süreç, elbette pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Mesela karakterlere hayat veren seslendirme sanatçılarının nasıl temsil edileceği ve telif hakkı gibi detaylar göz önünde bulundurulduğunda bilinmezlikler söz konusu oluyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Ashly Burch ve Steve Downes, bu konudaki endişelerini zaten dile getirmişlerdi ve bu sistemin hayata geçirilmesi durumunda da oyunlardaki yapay zeka kullanımıyla ilgili tartışmaların ayrı bir boyuta taşınacağına şüphe yok.