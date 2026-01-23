PlayStation 6 Ertelenebilir: Sebebini Duyunca Sony'ye Hak Vereceksiniz!

Teknoloji dünyası son yılların en büyük tedarik zinciri krizlerinden biriyle karşı karşıya. Özellikle yapay zeka endüstrisi nedeniyle oluşan devasa talep RAM ve diğer donanım fiyatlarında önlenemez bir artışa yol açarak üreticileri köşeye sıkıştırdı.

Bildiğiniz üzere Mevcut PlayStation 5 ve Xbox Series S neslinin altıncı yılına girmesiyle birlikte gözler 2027-2028 döneminde çıkması beklenen yeni cihazlara çevrilmişti. Ancak RAM ve diğer donanım maliyetlerinin tavan yapması dev üreticilerin planlarını altüst etti. Gelen son bilgilere göre Sony oyunculara makul bir fiyat sunabilmek adına PlayStation 6'nın çıkışını ertelemeyi planlıyor. İşte detaylar!

Sony Fiyatı Uygun Tutmak İçin PlayStation 6'yı Erteleyebilir

Sızdırılan raporlar Sony'nin merakla beklenen PlayStation 6 konsolunu hakkında kritik bir karar aşamasında olduğunu gösteriyor. Zira konsolun hedeflendiği gibi 2027 yılında çıkması halinde 1000 dolarlık rekor bir fiyatla satışa sunulabilir.

Aktarılanlara göre pahalı fiyat nedeniyle düşük satış rakamlarıyla karşılaşmak istemeyen teknoloji devi daha ulaşılabilir bir fiyat etiketi sunmak için RAM krizinin soğumasını bekleyebilir. Üstelik artan oyun satışları sayesinde Sony'nin kasasının rahat olduğu ve olası bir erteleme kararından finansal olarak az etkileneceği belirtiliyor.

Güncel olarak analistler 2027 veya 2028 yıllarında satışa sunulması beklenen PlayStation 6'nın daha uygun bir fiyatla 2029 veya 2030 yılları arasında çıkış yapabileceğini öne sürüyor.

PlayStation 6'nın Muhtemel Özellikleri

İşlemci: Yeni nesil AMD Zen mimarili işlemci.

Yeni nesil AMD Zen mimarili işlemci. Grafik: RDNA 4/5 tabanlı gelişmiş GPU.

RDNA 4/5 tabanlı gelişmiş GPU. Çözünürlük: PlayStation Spectral Super Resolution isimli yapay zeka destekli görüntü yükseltme ve gelişmiş Ray Tracing teknolojisi.

PlayStation Spectral Super Resolution isimli yapay zeka destekli görüntü yükseltme ve gelişmiş Ray Tracing teknolojisi. Görüntü Kalitesi: 8K/120 FPS desteği

8K/120 FPS desteği RAM: 32 GB GDDR7 RAM

32 GB GDDR7 RAM Depolama: 2 TB PCIe 5.0 NVMe SSD.

2 TB PCIe 5.0 NVMe SSD. Kontrolcü: Yeni nesil haptik bildirim teknolojili DualSense.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation 6 uygun fiyat beklentisi nedeniyle ertelenmeli mi? Yorumlarda buluşalım.