PlayStation Network Sorunu Nihayet Çözüldü: Sony'den Kullanıcılara Hediye Var!

Sony PlayStation konsollarınde uzun bir süredir yer alan oyun ve dijital medya servisi PlayStation Network'den (PSN) iyi haber nihayet geldi. PSN neredeyse 24 saat boyunca çözülemeyen çökme sorunundan kısa bir sür önce kurtuldu.

Pek çok kullanıcı, mevcut sorun nedeniyle Cumartesi gününü istediği gibi geçiremedi. Sony, geçmişte olduğu gibi yaşanan mağduriyet sebebiyle PlayStation Plus abonelerine bir özür hediyesi verdi.

Geçtiğimiz gün sizlere aktardığımız gibi, PlayStation Network servisleri nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü. Bu nedenle birçok PS4 ve PS5 kullanıcısı, konsollarını istediği şekilde kullanamazken, çevrim içi oyun can sıkıcı anlar yaşadı. Sorunun yaşandığı süre boyunca Sony cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi ise oyun dünyasında çokça eleştirilen bir konu oldu.

Sorunu 24 saat gibi bir sürede çözmeyi başaran Sony, PlayStation Network'un tekrardan hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket ayrıca, geçmişte pek çok kez yaptığı gibi yaşanan mağduriyeti unutturmak adına PlayStation Plus abonelerine fazladan 5 günlük kullanım hakkı tanımlayacağını duyurdu.

PlayStation Network hizmeti tarihte ilk kez bir sorunla karşılaşmıyor. 2011 yılında yeni geliştirilen PSN tekrardan çökmüş ve tam tamına 23 gün boyunca sorun tam olarak çözülememişti. Dileriz bu ve bunun gibi sorunlar bir daha ne PlayStation ne de başka bir konsol platformunda yaşanmaz.

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service.