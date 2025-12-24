Oyuncular Dikkat! Tüm Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz

PlayStation'ınızı eğer çok uzun zamandır kullanıyorsanız şimdiye kadar pek çok oyun almış olabilirsiniz. Tüm bu oyunlara olan erişiminizi çok basit bir yöntemle kaybetmek istemezdin, değil mi? Öyleyse dikkatli olmanızda fayda var. Fransız bir gazetecinin başına gelenler, korkutucu bir güvenlik açığını gözler önüne serdi. Çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmiş olanlar bile tehlikede olabilir.

PSN Hesapları Bir Fatura Numarasıyla Çalınabiliyor

Numerama'da çalışan Fransız bir gazeteci, PSN hesabının iki faktörlü kimlik doğrulaması etkin olsa bile çok kolay bir şekilde çalınabileceğini gösteren bir olay yaşandı. Gazetecinin hesabı, bütün güvenlik önlemlerine rağmen ele geçirildi. Bilgisayar korsanı, e-posta adresini değiştirdi ve kullanıcı adını değiştirmek için hesaptan 9.99 euro (506 TL) harcama yaptı.

GAzetec, PlayStation'ın destek ekibi ile iletişime geçerek hesabını geri aldı ancak destek ekibinin kimlik doğrulama sürecinde sadece kullanıcı adı ve eski bri faturadaki işlem numarasını istemesi dikkat çekti. Öyle ki hesap geri alındıktan sadece bir saat sonra hacker tarafından yeniden çalındı.

İddiaya göre gazeteci, kendi hesabına farklı bir hesap üzerinden mesaj atarak hacker ile iletişime geçti. Bilgisayar korsanı, bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini adım adım açıkladı. Aktarılan bilgiler, bilgisayar korsanının hesabı ele geçirmek için sadece bir fatura kullandığını gösterdi.

Gazeteci, uzun yıllar önce yazdığı bir haberde faturasının ekran görüntüsünü sansürlemeden paylaştı. Hacker ise bu faturada yer alan işlem numarasını kullanarak PlayStation'ın destek ekibi ile iletişime geçti ve hesabın kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Destek ekibi ise faturadaki numaranın doğru olması nedeniyle çok faktörlü kimlik doğrulamasını devre dışı bırakıp hesabı bilgisayar korsanına verdi.

Sony, gazetecinin hesabını askıya aldı ve olayın araştırılması için 5 ila 10 günlük bir süre belirledi. Şirketin bu büyük güvenlik açığına karşı nasıl bir aksiyon alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor ancak resmî açıklama gelene kadar fatura bilgilerinizi kesinlikle gizli tutmalısınız.