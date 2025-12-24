GTA'nın Çok Sevilen Sürümü Kaldırıldı! Tepkiler Büyüyor

GTA Vice City'nin kısa bir süre önce tarayıcı tabanlı sürümü yayınlandı. Hiçbir indirme işlemi gerçekleştirmeden oynanabilen bu özel sürüm, hayranlar tarafından geliştirilmişti ancak oyunun hiçbir ücret ödenmeden oynanmasına imkân tanıması ve Rockstar Games'in üst kuruluş Take-Two Interactive'in bundan gelir elde edememesi, oyunun kaldırılmasına neden oldu.

GTA Vice City'nin Tarayıcı Sürümü Kaldırtıldı

Take-Two Interactive, GTA Vice City'nin web sürümünü yayınlayan DOS Zone'a bir e-posta gönderdi. Bu e-postada web sitesinin "Grand Theft Auto: Vice City" adını kullanan, oyunun görsellerini, logolarını, markalarını ve oyunu oynama imkânı sunan tarayıcı tabanlı bir projeye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Bu projeye Take-Two ya da Rockstar Games tarafından izin verilmediğini belirten şirket, telif hakkı ile korunan materyallerin bu şekilde kullanılmasının yanıltıcı olduğunu, Take-Two'nun haklarının ihlal edilmesine yol açtığını ifade etti. Oyunlarının her türlü düzenleme ve çoğaltma girişimlerine karşı sıkı politikalara sahip olduğunu belirten Take-Two, DOS Zone'dan derhal şunları yapmasını talep etti:

Web sitesini ve ilgili bütün hizmetleri devre dışı bırakın ya da kapatın.

İsim, logo, grafik, ekran görüntüsü ve her türlü demo ya da launcher da dahil olmak üzere Grand Theft Auto: Vice City ya da diğer herhangi bir Take-Two oyununa atıfta bulunan ya da bunların kullanımına imkân tanıyan bütün içerikleri kaldırın.

Oyun sektörünün devlerinden biri olan Take-Two, bunlara hemen uyulmaması hâlinde tüm yasal yollara başvuracağına işaret etti. DOS Zone sitesinin yönetimi, bu telif hakkı ihtarını görmezden gelmedi ve oyunu web sitesinden tamamen kaldırıp GTA Vice City sayfasına bu e-postanın bir görselini ekledi. Görünüşe göre Google Chrome, Opera ve benzeri herhangi bir tarayıcı üzerinden GTA Vice City oynama dönemi resmen sona erdi.