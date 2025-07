PlayStation En Büyük Rakipleriyle Ortak Olmak İstiyor

Sony yıllardır kendine has platformunda piyasaya sürdüğü oyunları Microsoft, Steam ve Nintendo gibi rakiplerine altın tepside sunmaya hazırlanıyor. Çünkü günümüzdeki "her platformda ayrı oyun" anlayışı, özellikle AAA yapımların oyuncuları farklı üyelikler almaya bir nevi zorluyor. Her geçen gün şartları zorlaşan ekonomide takip etmesi zor bir kulvar haline gelen "exclusive oyun" terimi yavaş yavaş siliniyor.

PlayStation Studios, yakın zamanda "Sr. Director, Multiplatform & Account Management" yani "Kıdemli Çoklu Platform ve Hesap Yönetimi Direktörü" pozisyonu için resmi iş ilanı açtı. Görev tanımı ise son derece açık: PlayStation oyunlarını PlayStation dışı tüm dijital platformlara taşımak.

Sony, Xbox ve Steam ile Ortak Hareket Edebilir

Artık oyunların sadece kaliteli olması yetmiyor; her platformdan erişilebilir olması da önemli. Böylelikle hem korsana yönelim azalırırken müşteri memnuniyeti artar. Bu doğrultuda Sony'nin işe alacağı hesap yöneticisi, Xbox ve PC platformlarındaki satışları yönetecek bir ekipten sorumlu olacak ve dijital platformlarla ilişkileri geliştirerek orta vadeli ticari planlamaları yürütecek. İş ilanında şu ifadelere yer veriliyor:

PlayStation Studios yazılımlarını, PlayStation donanımının ötesinde dijital platformlarda yürütülecek küresel ticari stratejinin şekillendirilmesinde kritik bir rol üstleneceksiniz.

Oyunlarda "Exclusive" Etiketi Azalacak

Sony gibi büyük bir şirketin diğer rakipleriyle ortaklık yapması, oyun dünyasında oldukça önemli bir adım. Bu adım, diğer şirketleri bu konuda şevklendireceği gibi yüksek maliyetlerden kaçınma fırsatı da verebilir. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte oyundaki talepler de değişiyor. Dolayısıyla bugün bir AAA yapımı geliştirmek çok maliyetli.

Ortaklık sonrası kullanıcılar tek bir platforma bağlı olmayacak. Oyunlardaki "sadece X'e özel" (exclusive) ibareleri yavaş yavaş tarihe karışacak ve konsol savaşları yerine erişim savaşları başlayacak — iyi anlamda bir savaş. Bunun en sağlıklı örneği, Helldivers 2'nin Xbox'a gelmesi.

Süreç beklendiği gibi sonuçlandığı takdirde; PlayStation'a özel olarak bilinen bazı oyunlar yakın gelecekte Xbox veya Switch'te oynanabilir hale gelecek, konsol satışlarından ziyade yazılıma odaklanılacak ve çapraz platform politikasına geçilecek.