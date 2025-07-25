Çok Sevilen Oyunlarda %93'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de PlayWay İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Tank Mechanic Simulator, Thief Simulator ve Ship Graveyard Simulator dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'deki kampanya kapsamında Ship Graveyard Simulator yüzde 92 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (607 TL) 1,19 dolara (48 TL) düştü.

2022 yılının haziran ayında çıkan Police Shootout yüzde 93 oranında indirime girdi. Bir polis memurunu kontrol ettiğimiz oyun 14,99 dolar (607 TL) yerine 1,04 dolara (42 TL) satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Thief Simulator ise 10,49 dolardan (425 TL) 1,04 dolara düştü.

Tank Mechanic Simulator yüzde 81 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 8 dolar (324 TL) yerine 1,52 dolara (61 TL) satılıyor. Car Mechanic Simulator 2015 ise yüzde 90 indirim ile 1,99 dolara (80 TL) satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar