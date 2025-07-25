Çok Sevilen Oyunlarda %93'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın
Steam'de başlayan kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. İşte çok ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın ayrıntıları!
Steam'de PlayWay İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Tank Mechanic Simulator, Thief Simulator ve Ship Graveyard Simulator dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.
Steam'deki kampanya kapsamında Ship Graveyard Simulator yüzde 92 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (607 TL) 1,19 dolara (48 TL) düştü.
2022 yılının haziran ayında çıkan Police Shootout yüzde 93 oranında indirime girdi. Bir polis memurunu kontrol ettiğimiz oyun 14,99 dolar (607 TL) yerine 1,04 dolara (42 TL) satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Thief Simulator ise 10,49 dolardan (425 TL) 1,04 dolara düştü.
Tank Mechanic Simulator yüzde 81 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 8 dolar (324 TL) yerine 1,52 dolara (61 TL) satılıyor. Car Mechanic Simulator 2015 ise yüzde 90 indirim ile 1,99 dolara (80 TL) satılmaya başlandı.
Steam'de İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Police Shootout
|14,99 dolar
|1,04 dolar
|%93
|Ship Graveyard Simulator
|14,99 dolar
|1,19 dolar
|%92
|Thief Simulator
|10,49 dolar
|1,04 dolar
|%90
|Car Mechanic Simulator 2015
|19,99 dolar
|1,99 dolar
|%90
|Car Mechanic Simulator 2014
|6,99 dolar
|76 sent
|%89
|Tank Mechanic Simulator
|8 dolar
|1,52 dolar
|%81
|Animal Shelter
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|Junkyard Simulato
|10,49 dolar
|3,67 dolar
|%65
|Bum Simulator
|17,99 dolar
|5,03 dolar
|%72
|WW2 Rebuilder
|19,99 dolar
|6,99 dolar
|%65
|Gold Mining SImulator
|10,49 dolar
|2,09 dolar
|%80
|Uboat
|14,99 dolar
|4,49 dolar
|%70
|Thief Simulator 2
|10,49 dolar
|4,72 dolar
|%55
|Mr. Prepper
|19,99 dolar
|4,59 dolar
|%77
|Gunsmith Simulator
|12,49 dolar
|7,74 dolar
|%38
|Prison Simulator
|6 dolar
|2,46 dolar
|%59
|Contraband Police
|14,99 dolar
|7,04 dolar
|%53
|Disco Simulator
|7,99 dolar
|2,71 dolar
|%66
|Robin Hood: Sherwood Defenders
|6,59 dolar
|4,48 dolar
|%32
|Robin Hood - Sherwood Builders
|14,99 dolar
|5,09 dolar
|%66