Çok Sevilen Oyunlarda %93'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. İşte çok ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın ayrıntıları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de PlayWay İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Tank Mechanic Simulator, Thief Simulator ve Ship Graveyard Simulator dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'deki kampanya kapsamında Ship Graveyard Simulator yüzde 92 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (607 TL) 1,19 dolara (48 TL) düştü.

2022 yılının haziran ayında çıkan Police Shootout yüzde 93 oranında indirime girdi. Bir polis memurunu kontrol ettiğimiz oyun 14,99 dolar (607 TL) yerine 1,04 dolara (42 TL) satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Thief Simulator ise 10,49 dolardan (425 TL) 1,04 dolara düştü.

Tank Mechanic Simulator yüzde 81 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 8 dolar (324 TL) yerine 1,52 dolara (61 TL) satılıyor. Car Mechanic Simulator 2015 ise yüzde 90 indirim ile 1,99 dolara (80 TL) satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Police Shootout 14,99 dolar 1,04 dolar %93
Ship Graveyard Simulator 14,99 dolar 1,19 dolar %92
Thief Simulator 10,49 dolar 1,04 dolar %90
Car Mechanic Simulator 2015 19,99 dolar 1,99 dolar %90
Car Mechanic Simulator 2014 6,99 dolar 76 sent %89
Tank Mechanic Simulator 8 dolar 1,52 dolar %81
Animal Shelter 19,99 dolar 4,99 dolar %75
Junkyard Simulato 10,49 dolar 3,67 dolar %65
Bum Simulator 17,99 dolar 5,03 dolar %72
WW2 Rebuilder 19,99 dolar 6,99 dolar %65
Gold Mining SImulator 10,49 dolar 2,09 dolar %80
Uboat 14,99 dolar 4,49 dolar %70
Thief Simulator 2 10,49 dolar 4,72 dolar %55
Mr. Prepper 19,99 dolar 4,59 dolar %77
Gunsmith Simulator 12,49 dolar 7,74 dolar %38
Prison Simulator 6 dolar 2,46 dolar %59
Contraband Police 14,99 dolar 7,04 dolar %53
Disco Simulator 7,99 dolar 2,71 dolar %66
Robin Hood: Sherwood Defenders 6,59 dolar 4,48 dolar %32
Robin Hood - Sherwood Builders 14,99 dolar 5,09 dolar %66

4.942 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
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4.942 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

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