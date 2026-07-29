PS Plus'a Binlerce TL'lik 3 Oyun Geliyor! Dying Light 2 ve Dahası

PlayStation Plus aboneleri, kütüphanede bulunan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor. Kütüphaneye düzenli olarak her ay çeşitli oyunlar ekleniyor. Sony tarafından yapılan duyuruya göre önümüzdeki ayın ilk haftasında PlayStation Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak. Bunlar arasında çok sevilen bir zombi oyunu da bulunuyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Dying Light 2 Stay Human

Big Walk

Signalis

Sony'nin yaptığı duyuruya göre PlayStation Plus'a 4 Ağustos 2026 tarihinde üç oyun gelecek. Bunlar arasında Dying Light 2 Stay Human, Big Walk ve Signalis bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları herhangi bir ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

Dying Light 2 Stay Human Nasıl Bir Oyun?

Techland tarafından geliştirilen Dying Light 2 Stay Human, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. İlk oyunda meydana gelen salgından yıllar sonrasını konu alan bu yapımda virüs tüm dünyaya yayıldı. Ortaya kaybolan kardeşini bulmaya çalışan Aiden Caldwell isimli bir karakteri kontrol ediyoruz.

Dying Light serisini diğer zombi oyunlarından en büyük özellik parkur mekaniği. Dying Light 2 Stay Human'da binaların arasında koşabiliyor, tırmanabiliyor ve dahasını yapabiliyoruz. Bu mekanik, zombilerden kaçmak için oldukça önemli. Gece ve gündüz döngüsü de mevcut.

Açık dünya harita üzerinde hayatta kalmaya çalıştığımız yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor. 2022 yılında piyasaya sürülen yapımda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modları yer alıyor. Yani oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Bu arada Steam'de oyunun en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Big Walk Nasıl Bir Oyun?

Co-op odaklı bir oyun olan Big Walk, arkadaşlarla birlikte oynanacak oyunlar arasına katılmaya hazırlanıyor. Herhangi bir zaman sınırı, düşman tehdidi veya skor kaygısı bulunmuyor. Büyük bir harita üzerinde özgürce yürüyüş yapabileceğiz. Bu süreçte karşımıza çıkan bulmacaları çözmemiz gerekecek.

Bulmacaları çözmek için ekip iş birliği büyük öneme sahip olacak. Örneğin bir oyuncununu uzak bir kulede gördüğü ipucunu diğer taraftaki arkadaşına anlatması veya birlikte mekanizmaları çalıştırması gerekecek. House House tarafından geliştirilen oyun 4 Ağustos 2026 tarihinde satışa sunulacak. Bu arada oyunda türkçe arayüz desteği de bulunacak.

Signalis Nasıl Bir Oyun?

Signalis, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyun izometrik kamera açısına sahip ancak bazı sahnelerde birinci şahıs kamera açısına geçiş yapılıyor. İyileşmemizi sağlayan eşyalar ve mermi oldukça sınırlı. Bu sebepten dolayı düşmanları etkisiz hâle getirmek yerine gizli bir şekilde hareket etmek daha mantıklı. Oyunda başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar da mevcut.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'ın kütüphanesine eklenecek Dying Light 2 Stay Human ve Signalis'i daha önce oynama fırsatı bulmuştum ve çok beğenmiştim. Özellikle Dying Light 2 Stay Human'da uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmiştim. Signalis'in ise çok başarılı bir oynanış sistemine ve bulmacalara sahip olduğunu söyleyebilirim.