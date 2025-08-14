PlayStation Plus'a 12.665 TL Değerinde 9 Oyun Geliyor

PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, ağustos ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile beraber merak edilen soru cevaplandı. Duyuruya göre 19 Ağustos tarihinde 9 oyun kütüphaneye eklenecek.

Ağustos 2025'te PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar

Mortal Kombat 1 (PS5) Marvel's Spider-Man Remastered (PS5, PS4) Sword of the Sea (PS5) Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) Unicorn Overlord (PS5, PS4) Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) Indika (PS5) Harold Halibut (PS5) Coral Island (PS5)

Etkileyici grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios tarafından geliştirildi. 2023 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun yayıncılığını Warner Bros. Games üstlendi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapımda Scorpion'dan Sub-Zero'ya kadar pek çok karakter mevcut.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man Remastered sürükleyici hikâyesi ve başarılı oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor. Peter Parker'ı kontrol ettiğimiz yapımda Mister Negative dahil birçok suçluya karşı mücadele ediyoruz.

Giant Squid tarafından geliştirilen Sword of the Sea, keşif odaklı bir macera oyunudur. Hem atmosferi hem de görselliğiyle öne çıkan yapımda sürükleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyunda kum tepelerinde süzülmek, akrobatik hareketler yapmak ve manzarayı izlemek mümkün.

Sandlot tarafından geliştirilen Earth Defense Force 6, aksiyon TPS türünde bir oyundur. Basit bir oynanışa sahip oyunda devasa böceklere ve uzaylılara karşı mücadele ediyoruz. Aksiyon düzeyi yüksek yapımda çeşitli sınıflar bulunuyor. Her sınıfın kendine özgü silahları ve yetenekleri mevcut.

Unicorn Overlord, taktiksel rol yapma oyunudur. Keşif odaklı bir açık dünyaya sahip yapım, krallığını geri almak için bir ordu kuran prens Alain'in hikâyesini konu alıyor. Oyunda geniş haritada serbestçe dolaşma imkânına da sahibiz.