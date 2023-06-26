Marvel’s Spider-Man Remastered
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 75000.00 MB
- Üretici Insomniac Games
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Hemen Marvel's Spider-Man Remastered’ı indirin ve son dönemde çıkmış olan en iyi süper kahraman oyununu deneyimleyin.
Marvel's Spider-Man ilk kez PlayStation 4 için 2018’de çıkış yapmıştı ve kelimenin tam anlamıyla aklımızı başımızdan almıştı. gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman oyunlarından biri olarak gösterilen Marvel's Spider-Man artık PC’de! Hem de daha iyi gözükecek şekilde remastered versiyonuyla. PC oyuncularu için artık Marvel's Spider-Man Remastered’ı oynamamak için artık hiçbir engel kalmadı.
Açık dünyası, hikayesi, grafikleri, kaliteli diyalogları ve açık dünyada ağ atarak gezmesiyle neredeyse eksiksiz bir oyun olan Spider-Man Remastered’ı oyunlarla ilgisi olan herkese şiddetle öneriyoruz.
Insomniac Games tarafından geliştirilip PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan bu oyunu muhakkak oynayın.
Kısa süre içerisinde büyük başarılar elde eden Marvel’s Spider-Man Remastered PC’de çok daha iyi oynanan bir oyun oldu. Pek çok teknoloji ile PC’ye optimize edilen Marvel’s Spider-Man Remastered en iyi hiç şüphesiz PlayStation işlerinden biri.
Marvel’s Spider-Man Remastered İndir
Hemen Marvel’s Spider-Man Remastered indirin ve New York sokaklarında ağ atarak özgürce dolaşın, yepyeni bir Spider-Man hikayesini deneyimleyin ve karşınıza çıkan tüm düşmanları alt edin.
Spider Man Remastered Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
PlayStation 4’ün en iyi oyunlarından biri olan Marvel’s Spider Man, pek çok oyuncunun konsol satın almasına sebebiyet verecek kadar iyi bir yapımdı.
Marvel’s Spider-Man Remastered Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Şehirde bomboş gezinmek bile çok eğlenceli
Mekanikler harika, oyun sizi gerçekten Spider-Man gibi hissettiriyor
Grafikler film kalitesinde
Hikaye oldukça ilgi çekici
Senaryo ve akış son derece başarılı
Tekrar oynanabilirliği yüksek
Başarım kovalamak çok keyifli
Türkçe dil desteği bulunmuyor