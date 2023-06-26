Hemen Marvel's Spider-Man Remastered’ı indirin ve son dönemde çıkmış olan en iyi süper kahraman oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Marvel's Spider-Man ilk kez PlayStation 4 için 2018’de çıkış yapmıştı ve kelimenin tam anlamıyla aklımızı başımızdan almıştı. gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman oyunlarından biri olarak gösterilen Marvel's Spider-Man artık PC’de! Hem de daha iyi gözükecek şekilde remastered versiyonuyla. PC oyuncularu için artık Marvel's Spider-Man Remastered’ı oynamamak için artık hiçbir engel kalmadı.

Açık dünyası, hikayesi, grafikleri, kaliteli diyalogları ve açık dünyada ağ atarak gezmesiyle neredeyse eksiksiz bir oyun olan Spider-Man Remastered’ı oyunlarla ilgisi olan herkese şiddetle öneriyoruz.

Insomniac Games tarafından geliştirilip PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan bu oyunu muhakkak oynayın.

Kısa süre içerisinde büyük başarılar elde eden Marvel’s Spider-Man Remastered PC’de çok daha iyi oynanan bir oyun oldu. Pek çok teknoloji ile PC’ye optimize edilen Marvel’s Spider-Man Remastered en iyi hiç şüphesiz PlayStation işlerinden biri.

Marvel’s Spider-Man Remastered İndir

Hemen Marvel’s Spider-Man Remastered indirin ve New York sokaklarında ağ atarak özgürce dolaşın, yepyeni bir Spider-Man hikayesini deneyimleyin ve karşınıza çıkan tüm düşmanları alt edin.

Marvel’s Spider-Man Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eş değeri

: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan