Lenovo'dan 165Hz OLED Ekranlı Bilgisayar! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Legion 5i Gen 11'i tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip dizüstü bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Laptopta ayrıca NVIDIA'nın ekran kartı mevcut.

Lenovo Legion 5i Gen 11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15,3 inç

15,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit (SDR), 1000 nit (HDR)

500 nit (SDR), 1000 nit (HDR) Renk Gamı: %100 DCI-P3

%100 DCI-P3 İşlemci: Intel Core Ultra 7 251HX

Intel Core Ultra 7 251HX Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5060

NVIDIA RTX 5060 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1TB SSD

1TB SSD Batarya: 80Wh

80Wh Kamera: 5 MP

5 MP Wi-Fi 7: Destekliyor.

Destekliyor. Portlar: Thunderbolt 4, USB-C, 3 x USB-A, HDMI 2.1 ve ethernet

Lenovo Legion 5i Gen 11'in Ekran Özellikleri Neler?

15,3 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1000 nite kadar parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. OLED'in ise çok canlı renklere sahip olduğunu ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Laptop yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Lenovo Legion 5i Gen 11'in İşlemcisi Nasıl?

Dizüstü bilgisayar gücünü Intel Core Ultra 7 251HX işlemcisinden alıyor. Arrow Lake mimarisine sahip olan işlemcide 12 adet verimlilik çekirdeği ve 6 adet performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda 18 adet çekirdek mevcut. Verimlilik çekirdekleri 4.5 GHz, performans çekirdekleri ise 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor.

Söz konusu işlemci, Intel tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion 5i Gen 11'in Ekran Kartı Nasıl?

Legion 5i Gen 11'de Blackwell mimarisine sahip olan NVIDIA RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Ekran kartında DLSS 4.5, Reflex 2 ve Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojileri bulunuyor. Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu sayede özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor.

DLSS 4.5 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. Bu endenden dolayı söz konusu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

Lenovo Legion 5i Gen 11'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo Legion 5i Gen 11'in portları arasında Thunderbolt 4, USB-C, 3 x USB-A, HDMI 2.1 ve ethernet bulunuyor. Bu arada Thunderbolt 4 sayesinde yüksek hızda veri aktarımı yapılabiliyor. HDMI 2.1 portu ise yüksek çözünürlüğe sahip monitörelre kayıpsız görüntü aktarabiliyor. Wi-Fi 7 ise Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lenovo Legion 5i Gen 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Legion 5i Gen 11'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Lenovo Legion 5i Gen 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion 5i Gen 11'in Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion 5i Gen 11 için 2960 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 136.463 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 163 bin 755 TL civarında olabilir. Lenovo Legion 5i Gen 11'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion 5i Gen 11'in özellikleri dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci ve ekran kartı sayesinde GTA 5'ten God of War Ragnarök'e kadar büyük bütçeli oyunlar bile sorunsuz şekilde oynatacaktır. Bu arada ekran kartının desteklediği DLSS 4.5, Işın İzleme ve Reflex 2 gibi özellikler ise daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bilgisayarda ayrıca video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz yapılacaktır.